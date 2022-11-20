«المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة لمحاربة التضخم

مال وأعمال

برلين - «كونا»: أكد البنك المركزي الأوروبي ضرورة استمرار رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو لخفض نسبة التضخم. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في خطاب ألقته خلال «منتدى فرانكفورت للبنوك الأوروبية» بمدينة «فرانكفورت» جنوب وسط ألمانيا ان سياسة رفع سعر الفائدة في المنطقة الاقتصادية «ستستمر حتى نتأكد من عودة نسبة التضخم الى مستوياتها الاعتيادية». واعتبرت المسؤولة نسبة الفائدة في منطقة اليورو «مرتفعة جدا»، قائلة ان اهم الاخطار التي تهدد الوضع المالي في منطقة اليورو هو دخول الاقتصادات الأوروبية الى مرحلة الانكماش إضافة الى مشكلة ارتفاع نسبة الفائدة وذلك كله على خلفية ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

