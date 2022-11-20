«KIB» ينشر الوعي المصرفي ويعزز الثقافة المالية في جناحه بمول العاصمة

مال وأعمال

في أحدث مشاركة مجتمعية توعوية جاءت كجزء من مساهمته في الحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن تواجده أخيراً في «مول العاصمة»، في جناح خاص أقامه البنك داخل المركز التجاري، مستضيفاً فيه المارة من زوار المجمع من شتى فئات المجتمع، من أجل التعريف بالدور الحيوي الذي يلعبه كمؤسسة مالية تساند عملاءها في إدارة شؤونهم اليومية، وتلبي احتياجاتهم بخدمات مصرفية وتمويلية شاملة مدفوعة بحلول رقمية وبنكية متكاملة، والتي طورها «KIB» خصيصاً ليواكب بها متطلبات نمط حياتهم.

وفي تعليقه على هذه المبادرة التثقيفية، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، مصعب الشعلان: «بقدر ما ندرك ونلبي توجهات العصر في اختيار وسائل الكترونية ورقمية للتواصل، بقدر ما نحن حريصون على انتهاز كل فرصة للتواجد بصفة شخصية بين أطياف المجتمع، لمشاركة أكثر تفاعلاً مع جمهورنا، بتواصل على المستوى الإنساني يحيطه جو من الألفة».

كما نوه الشعلان ضمن تعليقه إلى حرص البنك على اختيار مواقع استراتيجية ومميزة، مثل مول العاصمة، لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية ، نظراً لتوافد معظم فئات وشرائح المجتمع وبأعداد أكبر إلى هذه المواقع، وهو الأمر الذي يساهم بتحقيق أهداف البنك من تلك المبادرة، في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق وبتغطية ممتدة، وبما يعكس سياسة الشفافية والتواصل الدائم مع الجمهور الذي يتّبعها «KIB».

مثمناً الأداء المتميّز الذي أظهره فريق البنك، في اجتهاده خلال المبادرة لجذب واستضافة أكبر عدد من مرتادي مول العاصمة داخل جناح «KIB»، واستفاضة ممثليه بالمعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يقدمها البنك للأفراد والشركات، مسلطين الضوء بشكل خاص على المنتج الأنسب لشريحة العملاء، والتعريف بكل المزايا التي يقدمها هذا المنتج وحلوله الرقمية الملائمة، وكذلك العروض والحملات الترويجية المطروحة له، مقدمين لزائر الجناح كل ما يحتاجه من معرفة لتحقيق أقصى استفادة من خدمات «KIB»، فضلاً عن توعيته في نبذة بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية.

وفي ختام تصريحه، توجه الشعلان بالشكر لإدارة مول العاصمة على التعاون وإتاحة المجال لإقامة مثل هذه المبادرات التي ساعدت في الوصول إلى العملاء في مكان تواجدهم لتوعيتهم والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة «KIB» التفاعلية، مما دل على نجاحها في رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى شرائح المجتمع، وتحقيق أهداف أحد أهم أركان برنامج «KIB» الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

