«اتحاد المكاتب الهندسية» ينظم الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية

مال وأعمال

أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في بيان صحافي له أنه يعتزم إقامة «الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية» في الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا، ويقام الملتقى برعاية عبدالعزيز المعجل، وزير الدولة لشؤون البلدية.

الشعار والمحاور الرئيسة

يقام الملتقى تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، ويسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه استكمال مراحل تطوير النظام الآلي للتراخيص، وكذلك تلك التي تواجه خطط الدولة لتنفيذ مشروعات البناء بشكل عام والإسكان على نحو خاص، وذلك ابتداء من المرحلة التحضيرية الأولى التي تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وصولا للمراحل التنفيذية اللاحقة.

وتحضيرا لإقامة الملتقى، استقبل عبدالعزيز المعجل، وزير الدولة لشؤون البلدية الثلاثاء الماضي وفدا من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ضم كلاً من رئيس الاتحاد م. بدر السلمان وأمين الصندوق م .جابر أبو الحسن وأمين السر م. حمود الزعبي وعضوي مجلس الإدارة الدكتور المهندس عادل المشري والمهندس سعدون العيسى، حيث قدم الوفد للوزير المعجل دعوة لرعاية «الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية» وإلقاء كلمته في حفل افتتاحه، ورحب المعجل بالدعوة واعدا بتلبيتها ومثنيا على جهود الاتحاد لتنظيم الملتقى الذي يطرح قضايا تهم بلدية الكويت على نحو خاص ودولة الكويت بشكل عام، وبدوره ثمن السلمان للوزير تجاوبه الفوري وموافقته على دعم الملتقى ورعايته.

الحلول الناجعة

وقال م.بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية: إن مشروعات البناء والإسكان بدولة الكويت تواجه كما في العديد من دول العالم تحديات حقيقية، بعضها محلى يتطلب جهدا من الجهات المسؤولة بالدولة، وبعضها الآخر عالمي يرتبط بتداعيات جائحة كورونا، وفاقمت الأحداث الأمنية التي عصفت بالعالم نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية من حدة تلك التحديات، فالخدمات اللوجستية تأثرت عالميا على نحو كبير، كما شهدت مواد ومعدات البناء والأيدى العاملة نقصا عالميا حادا أثر على توافرها وأسعارها على حد سواء. أما على الصعيد الداخلي فنحن بأمس الحاجة إلى رفع مستوى التعاون بين كافة الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة والتجارة الخارجية وتوفير الميزانيات، كما يتعين علينا اختصار إجراءات المناقصات والتعاقدات واستخراج التراخيص آليا من جميع الجهات المعنية دون أي تدخل بشري إلا بأضيق الحدود.»

ترحيب بالرعاية الرسمية

وأعرب الاتحاد عن سعادته لرعاية عبدالعزيز المعجل للملتقى، وتوجه بالشكر الجزيل على تلك الرعاية، وجاء في البيان أن دعم االمعجل للملتقى يتوافق مع المسؤولية الملقاة على عاتق معاليه، فبلدية الكويت تشكل الجهة الرئيسة التي يناط بها المراحل التحضيرية للتخطيط وتنفيذ مشروعات البناء والإسكان، وكذلك فهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لنظام التراخيص الخاصة بتلك المشروعات.

مشاركة لافتة

وأضاف البيان أن الملتقى سيشهد مشاركة ناشطة من المؤسسات المعنية بالقطاعين العام والخاص، وحول المشاركات الحكومية في الملتقى ذكر البيان أنه بالإضافة إلى اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، يشارك في الملتقى كل من: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للإسكان، كما تشارك في الملتقى كل من: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية، ومؤسسة البترول الكويتية، وكذلك الجهات الرقابية المعنية وهي ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز المراقبين الماليين، وجهاز مراقبة الأداء الحكومي».

