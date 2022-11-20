العلاطي: الكويت كانت وما زالت سباقة في الاستثمار التكنولوجي

مال وأعمال

اختتمت شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطنــــاعي والتكنولوجيا الذي انطلق من الكويت، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 15 إلى 17 نوفمبر، تحت رعاية أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية، ضمن إحدى المبادرات الخليجية التي أخذت على عاتقها رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية، والتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديثة، والذي سيشارك فيه أكثر من 321 خبيراً من كافة دول العالم.

واستهل المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية ألقاها سعد العلاطي نيابة عن أسيل المنيفي رحب بها بجميع الحاضرين في افتتاح فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال، معبراً عن فخره بانطلاقته من دولة الكويت، كون المؤتمر امتداداً للفعاليات التي تنهض فيها المجتمعات الخليجية والمحلية والعالمية نحو النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي .

ونوه في كلمته إلى أن الكويت كانت وما زالت سباقة في الاستثمار التكنولوجي والتقنيات المتطورة والخدمات الافتراضية والابتكارية نحو التنويع الاقتصادي القائم علي برامج الابتكار وبرامج ريادة الاعمال وتماشياً مع رؤية الكويت التنموية 2035 التي تركز علي النمو الذكي المستدام والتحول الرقمي لتصبح الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار على المستوي الإقليمي والعالمي وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030 .

الارتقاء بمنظومة الابتكار

وألقت الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية كلمة قالت فيها: « يسعدني جداً أن أكون هنا اليوم للاجتماع مع أكثر من 321 خبير من 36 دولة في هذا المؤتمر الافتراضي الدولي بالتزامن مع للاحتفال العالمي في أسبوع ريادة الأعمال نحو الارتقاء في منظومة الابتكار وريادة الأعمال».

وأكدت الدكتورة هنادي المباركي على أن الدول المتقدمة والنامية اتفقت بشكل كبير على أن الابتكار هو المحرك الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي، ويدعم نمو وتوسع المؤسسات الاقتصادية الحديثة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، نحو النمو وتفعيل برامج التسريع عالية الكفاءة، التي تساعد المؤسسات على تطبيق استراتيجيات الابتكار، وتسريع عملية تأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذكي وتشجيع الابتكار الذي يؤدي الي تحسن بشكل كبير المنتج والخدمة والعملية والطريقة التنظيمية الجديدة في الممارسات التجارية.

«عقلية الابتكار»

ومن جهتها أوضحت صاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد رائدة العمل الاجتماعي و مؤسسة شركة المهره للتعليم أن تكاتف الوزارات والمؤسسات وأصحاب القرار لتسريع وتيرة المشاريع الناشئة يعمل على إنشاء وتطوير مجتمع من المبتكرين والمبدعين، ولا تقتصر عملية بناء «عقلية الابتكار» على المشاريع الناشئة فحسب.

ومن جانبه قال سمو الشيخ سالم القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة: « بصفتي قائدًا لفريقي، أؤكد أيضًا على أهمية مواكبة التغيرات السريعة التي تحدث الآن وفي المستقبل، وهذه هي رؤية الدول العظيمة التي تستثمر في الأفكار وتحفز مواطنيها والمقيمين على ابتكار مفاهيم تساعد على ازدهار النمو الديناميكي للأمم.

توفير البيئة التشريعية

وتحدث عبد الله المزروع مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أن دول مجلس التعاون قامت بتعزيز حضورها الدولي من خلال انضمامها للمزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، بما يسهم في توفير البيئة التشريعية التي تكفل للمبتكرين والموهوبين ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون حصولهم على الحماية القانونية لابتكاراتهم واختراعاتهم على المستوى الدولي.

الحلول المبتكرة

وتحدث في حفل افتتاح المؤتمر أنس ميزرا الرئيس التنفيذي مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا إذ قال أن العالم اليوم في مواجهة تحديات وقوى متنوعة كالعولمة والتكنولوجيا وغيرها، وبسبب هذه المتغيرات، يتحتم على المنظمات والمؤسسات أن تتجاوب بسرعة وتتفاعل مع هذه التغيرات السريعة، من خلال خلق وإيجاد وتطوير السُبل والحلول المبتكرة للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور من خلال تضافر الجهود محلياً وإقليمياً نحو تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ?ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية في دولة الكويت ودول المنطقة.???

أهداف الأمم المتحدة

واستكمل كلمات الافتتاح الدكتور طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إذ قال: «جعل المجتمعات الريفية ذكية ومستدامة يمكن أن يحسن نوعية حياة سكان الريف ويساعد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية الإسراع بتحقيق جميع أهداف الأمم المتحدة الــ17 للتنمية المستدامة، بما فيها الهدف الحادي عشر الذي يهدف إلى تحقيق المدن والمجتمعات المستدامة»?.

الكيانات الاقتصادية

وأوضح يوسف المرزوق رئيس تحرير جريدة الأنباء أنه خلال العقود الأخيرة شهد الاقتصاد العالمي تغيرات كثيرة، و باتت الكيانات الاقتصادية القائمة على المعرفة هي الأكثر نمواً والأعلى إثراء للحياة اليومية لجميع البشر، وكذلك الأعلى تحقيقاً للإيرادات والأرباح، إذ تبنى على «المعرفة» التي تعد في حد ذاتها المورد الرئيسي الذي يرتكز عليه الابتكار. ومن جهته أكد الدكتور أشرف منصور أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالقاهرة أن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ضمن اهتمامه أسس المجلس العربي للإبداع والابتكار ليكمل اهتمامه بكل ما يسهم في تنمية الإنسان والمكان من خلال عدد من البرامج والمؤتمرات التي تسهم في رفع الكفاءة والاهتمام بالمبدعين والمبتكرين ليحقق أهداف التنمية المستدامة المشودة في وطننا العربي.

«زين» وريادة الأعمال

وتحدث. وليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت نؤمن إذ قال أن مثل هذه المبادرات ستسهم في تنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في الكويت والمنطقة، وأصبحنا نرى المزيد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية التي تتبنى رواد الأعمال، وهو ما سيسهم في ازدهار اقتصاد المنطقة.

أجندة إصلاحية

وقال غسان بن ناصر الخوجة الممثل المقيم للبنك الدولي في دولة الكويت: البيانات الجديدة تشير إلى أن المنطقة لديها أجندة إصلاحية مهمة يجب متابعتها فيما يتعلق بالإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المستهلك وحماية البيانات والأمن السيبراني.

ومن جهتها وجدان عياد مستشارة وزير التربية تحدثت عن الابتكار يتم تمويله وتسويقه من خلال ريادة الأعمال، وبدون ظهور الابتكارات التكنولوجية الجديدة، ستصل ريادة الأعمال إلى طريق مسدود، وبدون ريادة الأعمال، سيبقى الابتكار مجرد أفكار مخزّنة في الرّفوف، ذلك أنّ عملية تحويل الفكرة أو الاختراع إلى سلع وخدمات تصنع القيمة المضافة هو تطبيق لأنجع الحلول التي تلبي الاحتياجات الجديدة، والحاجات غير المعلنة، أو حاجة الأسواق القائمة أو الناشئة وحتى يكون المُنتج ابتكارياً .

واستطرد الحديث الدكتور محمد لزعر خبير أول بالجهاز الفني بالمعهد العربي للتخطيط إذ قال: « ما يزيد من أهمية هذا المؤتمر هو المشاركة المتزايدة والفعّالة للعديد من الجهات الدولية والاقليمية، وكذلك ما يتخلله خلال ثلاثة أيام من ندوات ومحاضرات وحوارات تجمع بين الخبراء والأكاديميين وممثلين من القطاع العام والخاص. وما يميز هذا المؤتمر كذلك هو تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وطرح التجارب الناجحة والرؤى المستقبلة وتقديم توصيات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المتميزة، إضافة إلى تنظيم مسابقة قيمة تهدف إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال».

مجتمع الريادة

وتحدثت الجوهرة بنت تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة رواد الأعمال إذ قالت:

إن هذا المؤتمر فرصة مثالية لنا جميعاً لتكوين تفكير جمعي حول طرق دعم وتطوير مجال ريادة الأعمال في عالمنا العربي في الكليات والتفاصيل؛ لتعزيز مجتمع الريادة بمعطيات علمية وقاعدة قوية علي أساسها يمكن أن نتوقع نتائج ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، طالما ركزنا على دعم الإبداع والابتكار وتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات منتجة عبر تفعيل الممارسات الصحيحة والبرامج المساعدة التي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع.

توصيات المؤتمر

اختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات ومنها: تطوير وإنشاء بنك للمبادرات يشتمل على المعلومات والبيانات الاساسية الخاصة بالابتكارات والاختراعات على المستوى المحلي والخليجي والإقليمية باستخدام آخر التطبيقات في مجال النمذجة .

وتأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسات البحثية والجامعات لدعم وتسويق الاختراعات والتكنولوجيات الجديدة لما لها من قيمه مضافة في زيادة عدد براءات الاختراع والملكية الفكرية.

و تعزيز دور الاعلام في دعم الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي من خلال البرامج الاعلامية الخليجيه المشتركه وإبراز المبتكرين والمخترعين ورواد الاعمال الناجحين .

وتشجيع رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص الاستثمار في دعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال في بناء البنية التحتية للتحول الرقمي. وتطبيق الخدمات الافتراضية الميتافيرس في الشركات و المؤسسات التمويليه والأكاديمية والبحثية كأحد مخرجات الذكاء الاصطناعي. وتمكين استخدام الاجهزة الذكية علي جميع المستويات لتشجيع الاجيال الذكية لمواكبة التطور التكنولوجي.