«كوب 28» ستكون استثناء

Sunday النهار

أكد محمد الطرابلسي المتحدث الرسمي باسم القمة الفرانكفونية، أن استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28» في 2023، سيكون استثناء. وذلك في قمم المناخ لقدرة دولة الإمارات على حسن تنظيم كل المؤتمرات الدولية إضافة إلى انه سيكون مؤتمرًا ذا أهمية في ظل التحديات المطروحة.

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال عام 2023.

فيما اعتبر الطرابلسي في تصريح صحافي أمس أن دولة الإمارات شرّفت القمة الفرانكفونية بمشاركتها الفاعلة، كما شرّف حضور وفدها البلاد التونسية. وأضاف، «أن لهذه المشاركة أهمية وإضافة كبيرة نظراً لتميز دولة الإمارات وإشعاعها على المستوى الدولي في كل المجالات، كما أن مشاركتها في القمة الفرانكفونية تُثبت مدى الانفتاح الإيجابي للإماراتيين حكومة وشعباً على الثقافات الأخرى».

