«طريق الإبداع المسرحي».. محطة لتمكين الطاقات الشبابية الموهوبة

Sunday النهار

شكّلت الورشة التدريبيّة الثانية ضمن برنامج «مختبر التمثيل»، بعنوان «طريق الإبداع المسرحي»، فرصةً استثنائيّة لهواة المسرح والتمثيل، لاختبار أساليب ومهارات احترافيّة مبتكرة، بحيث ثابرت أكاديميّة لوياك للفنون – «لابا» من خلال تنظيم هذه الورشة، على تنمية الطاقات الشابّة وصقل المواهب المتميّزة.

الورشة التي نُفّذت في مقرّ الأكاديميّة في المدرسة القبلية، تحت إشراف الفنان والممثل والمخرج المسرحي الإيطالى فابريزيو بلادين، تأتي ضمن فعاليّات «الملاذ المسرحي» الرابع. هذا، وتواصل «لابا» تنفيذ ورشها الثلاث الباقية من ورشة «الأداء المسرحيّ الشعريّ» مع مدرّب الأصوات سالم الجحوشي، إلى ورشة «إدارة وإعداد الممثل» مع الفنان جورج خبّاز، وورشة «تطوير الحسّ الداخلي للممثل» مع الفنان رائد محسن.

رغبةٌ وتوقٌ للتمثيل

وفي تعليقه، أعرب الفنان العالمي بلادين عن إعجابه الشديد بـ«اندفاع المشاركين وشغفهم وحماسهم، كما التزامهم بكلّ الجلسات التدريبيّة. لقد جسّدت الورشة حقيقةً رغبتهم وتوقهم للتمثيل، فكان أن بذلوا جهوداً جبّارة وأبدوا تصميمهم على إتقان الأداء المسرحي بأعلى درجات المهنيّة والإنسانيّة، متجاوزين الصعاب والتحديّات»، آملاً أن «تكون هذه الورشة خطوة نحو ورشٍ أخرى تتيح المجال أمام المزيد من التطوّر والتقدّم».

فرصة ذهبيّة لتحقيق أحلامنا

ولفت المشارك حسين رمضان إلى أنّ حبّه للتمثيل دفعه للمشاركة في الورشة، «فكان أن ساهمتْ في تطوير مهاراتي ومكتسباتي وفي تعزيز خبراتي وقدرتي على التركيز والتعبير من دون التحدّث. كما اختبرتُ ولأول مرّة تجربة التمثيل بالأقنعة، وإنّنا نطمح للمزيد من الورش الفعّالة». من جهته، رأى المشارك عبد العزيز كرم، أنّ «الورشة جسّدت بالنسبة له فرصةً ذهبيّةً لتحقيق طموحه وبلورة أحلامه، والتي طالما رفضها أهله منذ سنواتٍ عديدة». وقال: «كوني خرّيجاً جامعيّاً أنتظر فرصة عملٍ مناسبة، فقد شكّلت الورشة نقطة انطلاقٍ أساسيّة، بحيث استفدتُ من محاورها المختلفة بطريقةٍ خارجة عن المألوف، وصُدمتُ بمهاراتي وموهبتي التمثيليّة. الأمر الذي يحثّني على مواصلة التعلّم واكتساب الخبرات وتطوير قدراتي من خلال ورشٍ إضافيّة تُضفي الإيجابيّة على حياتي المهنيّة».

