خالد سليم ينشر الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد «حكايات الماميز»

Sunday النهار

نشر الفنان خالد سليم الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد «حكايات الماميز»، المكون من 15 حلقة والذي انطلق تصويره هذا الأسبوع للعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر خالد سليم الصورعلى حسابه بموقع «انستجرام»، وعلق قائلا: «بدأت تصوير مسلسل رائع من جميع النواحي.. كتابة وكاست وإخراج وإنتاج ..ربنا يكرمنا ويوفقنا علشان العمل دا بجد جميل اوي وقصته تجنن».

ومسلسل «حكايات الماميز» معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل من بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، أماني كمال، رباب ممتاز، وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لايت.

