«ليلة عُمر» تجمع تامر حسني وإليسا للمرة الأولى في «أرينا الكويت»

Sunday النهار

يستعد المطرب تامر حسني والنجمة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي ضخم، يقام للمرة الأولى داخل أرينا الكويت، وذلك يوم 24 من نوفمبر المقبل، وكشفت شركة «ليلة عمر» الجهة المنظمة للحفل بأنه سيشهد العديد من المفاجآت لجمهور النجمين، إضافة إلى وجود متعة بصرية وإبهار جديد بشكل المسرح الذي يقام عليه الحفل.

وقال عبد العزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة الشركة: : نحن حريصون كشركة «ليلة عمر» على أن نتعاون مع كبار المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفلات غنائية بشكل مختلف عن باقي الحفلات الأخرى، ونظرا لضخامة هذا الحفل كنا حريصين على خروجه بالشكل الذي يليق بجماهيرية هذين المطربين، بحيث لا يكون الحفل مجرد حدث غنائي فقط، وإنما تصاحبه متعة بصرية وإبهار بمعنى الكلمة للحضور الذين سيتواجدون في قاعة «الأرينا».

وأضاف: من أجل ذلك استعنا بأحدث التقنيات الحديثة من دبي لكي تناسب فكرة تصميم ديكور المسرح والذي سيكون مفاجأة للجميع من خلال تصميم هو الأول من نوعه في الكويت، وهذا الحفل سيشهد العديد من المفاجآت لجمهور النجمين.

وكشف «الزيدي» عن حفل يقام في اليوم التالي مباشرة من حفل «تامر وإليسا» وتحديدا يوم 25 نوفمبر الحالي، والذي يضم النجمة المصرية أنغام والنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل حيث قال: هذا الحفل يضم «دويتو» جميلا بين نجمين كبيرين لهما عشاقهما في كل مكان، حيث التقيا معا من قبل في حفل غنائي سابق.

وأكمل: نحن في هذا الحفل حرصنا على الجمع بين الطرب الكلاسيكي الجميل متمثلا في النجمة أنغام، وبين الطرب الخليجي المميز متمثلا في نجمنا الكبير نبيل شعيل، ومسرح «الأرينا» يستوعب عددا يفوق الخمسة آلاف شخص، وبخلاف هذين الحفلين، نرتب حاليا لحفل جديد سيكون مفاجأة لجمهورنا، وسنعلن عن تفاصيله في القريب العاجل.

