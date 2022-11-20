فعاليات وإصدارات خاصة للأطفال في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45

Sunday النهار

اكدت الامين العام المساعد لقطاع الثقافة بالانابة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عائشة المحمود ان معرض الكويت الدولي للكتاب يهتم كعادته في كل دورة بجذب الاطفال للمعرض من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية والترفيهية واشراك دور نشر تركز على اصدارات خاصة بالطفل.

وقالت المحمود ان معرض الكتاب الدولي لهذا العام يتضمن 5400 عنوان جديد خاص بالطفل الى جانب عناوين سابقة استقطبت الاطفال واولياء امورهم والجهات التربوية.

وبينت ان البرنامج الثقافي والترفيهي للطفل الذي يقدمه المجلس بصفته الجهة المنظمة للمعرض وبعض الجهات الاخرى المشاركة يتنوع ما بين قراءة القصة وانشطة حرفية للطفل وانشطة فنية وغيرها.واوضحت ان جناح الطفل في بهو صالتي 5 و 6 في المعرض يحتوي على العديد من الفعاليات المنظمة من قبل مراقبة ثقافة الطفل في المجلس منها العرض المسرحي (يوم مع قرقاشة) وورش فنية يقدمها المرسم الحر وفقرة عرض العلوم المرحة وقراءة قصص منها (لولو والمدرسة الجديدة) ولعبة (اسألني وتعرف علي) والعديد من الانشطة.يذكر ان وزير الاعلام والثقافة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري افتتح المعرض في دورته الـ45 صباح امس الاربعاء.

ويستمر المعرض الذي يأتي برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح حتى الـ26 من نوفمبر الحالي بمشاركة 29 دولة.

