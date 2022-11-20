«إيطاليا الجمال».. تألق في المقهى الثقافي لمعرض الكويت الدولي للكتاب

Sunday النهار

تألقت جمهورية ايطاليا كونها ضيف شرف معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ45 في عرض محتوى الجمال الايطالي ضمن محاضرة القيت للجمهور في المقهى الثقافي بعنوان «ايطاليا الجمال».

واستعرض المحاضر الايطالي اليساندرو ماسي بحضور السفير الايطالي لدى الكويت كاولو بالدوتشي مواطن الجمال الثقافي والادبي والفني في إيطاليا وأبرز المتألقين في تلك المجالات كالفنان ليوناردو دافنشي الذي تميز بفنه ولوحاته وارتبط اسمه بالتاريخ.

وتنظم جمهورية ايطاليا كونها ضيف الشرف العديد من الفعاليات والأنشطة في أروقة المعرض في بادرة للتواصل في مختلف المجالات الثقافية والحضارية.

