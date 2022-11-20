وزير الخارجية استعرض مع الزياني التحديات الأمنية والاقتصادية إقليمياً

عربيات ودوليات

المنامة – «كونا»: التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أول من امس مع وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام لا سيما التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها.

كما التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر مع وزير خارجية جمهورية فنلندا الصديقة بيكا هافيست وذلك على هامش أعمال المنتدى.

وقدم الوزير الفنلندي التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها واستعراض المواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

