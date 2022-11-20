«الأوروبي»: نريد تعزيز انخراطنا في الخليج اقتصادياً وأمنياً

عربيات ودوليات

المنامة – الوكالات: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز انخراطه في منطقة الخليج العربي اقتصادياً وأمنياً.

وأضافت دير لاين، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الـ18 للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2022) في العاصمة البحرينية مساء الجمعة: إنه «من المهم بناء علاقات جديدة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي».

وشددت على أن «العالم يحتاج إلى هندسة أمنية أقوى ضد انتشار الفوضى، ونحن نعلم هذا بأوروبا، وهو أمر مهم أيضاً هنا في الخليج وأوروبا مستعدة للقيام بدورها».

وتابعت: «نريد تعزيز انخراطنا في المنطقة اقتصادياً وأمنياً، فنحن نريد تعاوناً أوثق بشأن الأمن البحري لضمان ممرات شحن آمنة».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوربي سيعين ممثلاً خاصاً للخليج، داعية إلى توحيد الجهود من أجل الأمن الجماعي.

وانطلقت، مساء الجمعة، أعمال المنتدى الـ18 للأمن الإقليمي »حوار المنامة 2022» بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

وفي كلمته بافتتاح المنتدى أكد مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالبحرين، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أهمية الشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتنامية على صعيد إقليمي ودولي.

وشدد على ضرورة دعم جهود ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع.

ولفت إلى أهمية الملتقيات الدولية التي يتم تبادل الرؤى والأفكار فيها حيال التطورات والمستجدات الإقليمية ذات الأولوية، والتي ترسم الصورة المتكاملة للعمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية.

وتواصلت، أمس، فعاليات المنتدى بأربع جلسات؛ الأولى بعنوان «شراكات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط».

فيما ناقشت الجلسة الثانية «تطورات في جيوسياسية الطاقة»، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «تأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط»، وتناولت الجلسة الرابعة »مبادرات الشرق الأوسط لحل النزاع الإقليمي».

ويختتم الحوار، اليوم، ويتضمن جلستين الأولى تحت عنوان «أمن نقاط الاختناق البحرية العالمية»، أما الثانية فستكون بعنوان «شراكات أمنية جديدة في الشرق الأوسط».

