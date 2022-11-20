100 سفينة أميركية مسيّرة لتأمين مياه الخليج

عربيات ودوليات

قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، إن القوة «59» المشتركة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة بمياه الخليج في مثل هذه الأيام من العام المقبل. وأضاف كوريلا خلال مؤتمر «حوار المنامة» السنوي، أمس، أن هذه السفن سوف تعمل فوق وتحت البحر، وأنها ستتعاون في ما بينها، دون مزيد من التفاصيل. وقال كوريلا إن الولايات المتحدة تبني أيضاً برنامجاً تجريبياً في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار مع شركائها. وأضاف: «مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، قد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي».

وجاءت تصريحات كوريلا بعد أيام من اتهامات أمريكية وإسرائيلية لإيران باستهداف ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان.

وكان الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء الماضي، هو الأحدث في حرب الناقلات المستمرة بمياه المنطقة منذ سنوات. و كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، أن طائرة مسيرة حامت فوق سفينة في خليج عمان، مبينةً أن الحادث وقع على بعد نحو 50 ميلاً جنوب غربي مسقط. وسبق أن نقلت صحف غربية أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز حضور أنظمة الحرب غير المأهولة في عملية تأمين الملاحة بمنطقة الخليج والبحر الأحمر. وجرى إطلاق «القوة-59» في سبتمبر 2021 بالبحرين، مقر الأسطول الخامس، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.

