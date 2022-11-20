واشنطن تحذر من نفوذ الصين المتزايد في الخليج والشرق الأوسط

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر كولن كال نائب وزير الدفاع الأميركي، شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من جعل التعاون مع الصين في القضايا الأمنية وثيقاً للغاية، مشدداً على أن هذا المستوى من التعاون قد «يضر» بتعاونهم مع واشنطن.

وقال موقع «أكسيوس» إن تصريح كال الذي صدر، الجمعة، جاء ضمن فعالية ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في «حوار المنامة» في البحرين، يكشف مخاوف الإدارة الأميركية بشأن النفوذ الصيني المتزايد في الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب تحليل الموقع، فإن ما يقوله كال هو: إن «إدارة بايدن لا تطالب دول المنطقة بعدم إقامة علاقات مع الصين، لكنها تحذر من أنه إذا تجاوز التعاون الأمني مع الصين العتبة فسيخلق تهديدات أمنية لنا». وكأمثلة على ذلك قال كال: إن «المشاركة الصينية في شبكات الاتصالات يمكن أن تخلق نقاط ضعف إلكترونية للولايات المتحدة، في حين أن المشاركة الصينية في بعض مشاريع البنية التحتية يمكن أن تولد مخاطر استخبارية». وذكر كال أيضاً أن «وجود الصين في دول معينة في المنطقة يمكن أن يسمح لها بإجراء مراقبة على القوات الأميركية بطريقة تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي».

وقال الموقع إن كال حاول مواجهة التصور السائد في المنطقة بأن الولايات المتحدة، أصبحت أقل التزاماً بالشرق الأوسط، وخاصة بالنسبة للصين. وتابع المسؤول الأميركي: «ينبغي لنا أن نكون واضحي النظر بشأن نوايا الصين في المنطقة، ليس لديهم مصلحة في تحالفات متبادلة المنفعة، ليس لديهم النية أو القدرة على دمج البنية الأمنية في المنطقة، نهجنا مختلف، نريد دمج المنطقة مع الحفاظ على الحكم الذاتي لكل بلد».

وتشهد علاقة الصين مع البلدان الخليجية زيادة في النمو في كافة المجالات.

