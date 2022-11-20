غزة شيَّعت ضحايا كارثة «حريق جباليا»

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غزة - الوكالات: شيعت جماهير غفيرة في شمال قطاع غزة، أول من أمس، جثامين 21 من ضحايا الحريق، الذي اندلع في منزل في منطقة تل الزعتر شمال القطاع.

واحتشد آلاف الفلسطينيين لتشييع الجثامين عقب أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد، بينما خيم الحزن الشديد على المناطق كافة؛ جراء فجاعة الحريق الضخم الذي نشب مساء الخميس، في عمارة سكنية في جباليا شمال قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا جلهم من الأطفال.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في القطاع، «الحداد الوطني العام، على أرواح شهداء هذه الفاجعة»، في حين أدى آلاف المصلين في المسجد الأقصى صلاة الغائب على أرواح الضحايا.

في حين أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان، أن «التحقيقات الأولية، بينت أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق، ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات».

وفي وقت سابق، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أئمة المساجد والخطباء في جميع المحافظات إلى «إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق بعد صلاة الجمعة مباشرة».

وشددت وزارة الأوقاف في بيان، على ضرورة «مساندة المجتمع الدولي شعبنا الفلسطيني ودعمه بالمعدات اللازمة للدفاع المدني، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا».

وحملت الوزارة «العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة، من خلال منعه إدخال المعدات اللازمة للإنقاذ وإطفاء الحرائق».

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، ومما ساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ما يجعل معظم سكان القطاع في صراع متواصل مع ظروف الحياة المختلفة.

