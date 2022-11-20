تركيا: «الكردستاني» تنظيم للاستخبارات الأميركية!

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنّ تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» هو «تنظيم للاستخبارات الأميركية»، مضيفاً أنّ «حزب الشعب الديموقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي».

وذكر صويلو إنه «في السنوات الثلاث الماضية فقط، قدم مجلس الشيوخ الأميركي 2 مليار دولار لمساعدة تنظيم (بي كي كي) الإرهابي». وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمام البرلمان التركي الجمعة، أن « قوات الأمن التركية أحبطت 18 تفجيرا انتحاريا، و157 عملا إرهابيا هذا العام». وأضاف صويلو ان «هجمات مدينة مرسين وشارع الاستقلال التي نفذت خلال الشهرين الماضيين، هي محاولة لإعادة تركيا إلى حالة عدم الاستقرار، خاصة مع اقتراب الانتخابات».

ولفت إلى أن «عدد الذين استسلموا من تنظيم «بي كي كي» الإرهابي في السنوات الثلاث الماضية تجاوز عدد الذين انضموا إليه».

وأشار إلى أن «393 عنصرا من أصل 1248 من أعضاء التنظيم الإرهابي الذين استسلموا بين عامي 2016 و2022 اعترفوا بأنهم انضموا إلى تنظيم PKK من خلال حزب الشعوب الديموقراطي». وأكد أن «عدد الهجمات انخفض ضد تركيا من 2817 هجوماً عام 2015، إلى 157 هجوماً في العام الحالي، معظمها مناوشات على الحدود الخارجية».

إلى ذلك، أمرت محكمة تركية بسجن 17 مشتبهاً بهم على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بتفجير إسطنبول، موجهةً لهم تهم تقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة أفرجت عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين بانتظار المحاكمة. كما أمرت بترحيل 29 شخصاً من تركيا اعتقلتهم الشرطة على صلة بالهجوم.

واستهدف الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر شارع الاستقلال الصاخب- والذي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم- وخلف ستة قتلى بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين بالانفجار. وأفاد صويلو بأنّ الأوامر بشأن الحادث الإرهابي في إسطنبول صدرت من مدينة منبج السورية. وقبل أيام، أكد مسؤول تركي كبير أنّ بلاده تعتزم ملاحقة أهداف شمالي سورية بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

