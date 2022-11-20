إيران تندّد بـ«صمت» المجتمع الدولي على استهدافها بالإرهاب

عربيات ودوليات

عواصم - أ ف ب: ندّدت طهران أمس بـ«صمت» المجتمع الدولي بعد هجمات دامية شهدتها عدّة مدن إيرانية، ووصفتها الحكومة بأنها أعمال «إرهابية».

ويأتي هذا التنديد مع استمرار التظاهرات في أنحاء البلاد، والتي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر. وأميني هي شابة كردية توفيت عن عمر 22 عاماً بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. وتتهم طهران، التي تعتبر معظم هذه التظاهرات «أعمال شغب»، قوات خارجية بالوقوف وراء حركة الاحتجاج في محاولة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء «إرنا» الرسمية إنّ «الشعب الإيراني والمجتمع الدولي شهدا في الأيام الأخيرة أعمالاً إجرامية من قبل مجموعة من الإرهابيين لا تعرف الرحمة ضدّ المواطنين الأبرياء والمدافعين عن أمن إيران في مدن إيذة وأصفهان ومشهد». وأضافت الوزارة أن «الصمت المتعمّد للمروّجين الأجانب للفوضى والعنف في إيران، في مواجهة العمليات الإرهابية... ليس له نتيجة سوى تشجيع الإرهابيين وتعزيز الإرهاب في العالم». وقُتل عشرة أشخاص الأربعاء، بينهم امرأة وطفلان، إضافة إلى ضابط في الشرطة، خلال هجومين منفصلين في إيذه (جنوب غرب) وأصفهان (وسط)، وفقاً لوسائل إعلام ومصدر طبي. وعزت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الهجوم في إيذة إلى «إرهابيين». وفي مشهد، قُتل اثنان من أفراد قوات الباسيج شبه العسكرية طعناً الخميس أثناء محاولتهما التدخّل ضدّ «مثيري الشغب»، بحسب وكالة إرنا. وأعلن جهاز السلطة القضائية أمس عن اعتقال المنفّذ المفترض للهجوم. وقالت وزارة الخارجية «من واجب المجتمع الدولي... إدانة الأحداث الإرهابية الأخيرة في طهران». وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي تعهّد أمس بالعمل مع الحلفاء «لمواجهة التهديد الإيراني»، متهما الجمهورية الإسلامية بـ«إراقة الدماء» من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا. وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال كليفرلي في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين إن «الأسلحة الإيرانية تهدّد المنطقة بأسرها»، مشيرا إلى أن «البرنامج النووي الإيراني اليوم أكثر تقدماً من أي وقت مضى والنظام لجأ إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا». وتابع وزير الخارجية البريطاني «بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يريق حكام إيران الدماء والدمار عبر المنطقة (الشرق الاوسط) وفي مناطق بعيدة مثل كييف». وأكد أن بريطانيا عازمة على العمل «جنباً إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية، ومنع النظام من امتلاك قدرة أسلحة نووية».

