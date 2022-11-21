أدنى إنفاق على مشاريع التنمية خلال 3 سنوات

مال وأعمال

كشف تقرير حكومي متخصص عن ان اجمالي المشروعات التي انجزت بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022/2023 بلغ مشروعان فقط من اجمالي 129 مشروعاً، فيما لا يزال 55 مشروعاً في مرحلة التحضير و61 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و3 مشروعات في مرحلة التسليم و8 مشروعات لم تبدأ بعد.

وأوضح التقرير الصادر عن امانة التخطيط وحصلت «النهار» على نسخة منه، ان نسبة الانفاق بنهاية النصف الأول في 2022/2023 ان الانفاق على المشروعات التنموية سجل ادنى نسبة في 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الانفاق 13.1% بنهاية النصف الأول، مقابل 21% للعام 2021/2022 و17.7% في 2020/2021.

ولفت التقرير الى ان قيمة ما تم انفاقه على المشاريع التنموية بلغ 166.2 مليون دينار مقابل 359.2 مليوناً للفترة نفسها من 2020/2021 و360.5 مليوناً في 2020/2021.

وأشار التقرير الى ان 6% من المشروعات المدرجة لم تبدأ، فيما لا تزال 43% في المرحلة التحضيرية و47% في المرحلة التنفيذية و2% في مرحلة التسليم و2% تم انجازها.

وبين التقرير ان البرنامج التشريعي تضمن 62 مشروع قانون، موزعة على برامج التنمية وأكثر من 90% من هذه التشريعات تضمنت 3 برامج هي: تعزيز قطاع خاص ديناميكي وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وهو الأمر الذي يعكس احتياج قطاعات هذه البرامج الى اصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.

وهناك ما يزيد على 15% من التشريعات ما زالت لدى الجهات في مراحل التحضير الأولى، في حين لا يزال هناك 22 تشريعاً تحت المناقشة في اروقة مجلس الأمة، الأمر الذي يضع ضغوطاً على كل من الحكومة للاسراع من الانتهاء من التشريعات التي لا تزال في طور الاعداد ومجلس الأمة للاسراع بمناقشة واصدار التشريعات التي احيلت اليه، لارتباط كثير من برامج ومشاريع التنمية بصدور تلك التشريعات.

وتطرق التقرير للتحديات التي تعترض تنفيذ مشروعات التنمية، والتي بلغت 699 تحدياً تم التغلب على 79% منها، حيث بلغت نسبة التحديات الادارية 37% وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% والتحديات الجهات المالية بنسبة 15% والتحديات التشريعية بنسبة 5% من اجمالي التحديات التي واجهت مشروعات خطة التنمية.

وأوضح التقرير ان بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة هو البرنامج الأول للخطة ويهدف الى انشاء منطقة تتمتع بقوانين او انظمة خاصة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع الابتكار مع ضمان الشفافية في ادارة الموارد المالية.

ولفت التقرير الى ان البرنامج يتضمن مشروعا مستمرا واحدا وهو تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية يشارك به جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. ولفت التقرير الى ان نسبة الانفاق على المشروع صفرية.

وتطرق التقرير الى برنامج التخصيص العام، حيث اشار الى ان البرنامج يسعى لتخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الاطار التشريعي وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية، بما يسهم في اصلاح المالية العامة ويدعم تنويع مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل القطاع الخاص بالاضافة الى زيادة الكفاءة والابتكار، ولفت التقرير الى انه لا توجد مشاريع في خطة التنمية تخدم هذا البرنامج.

