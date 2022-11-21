الرشيد: تعيين 5527 كويتياً في البنوك

مال وأعمال

قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن البنوك المحلية قامت بتعيين 2047 كويتيا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مقابل انهاء خدمات قرابة 62 موظفاً.

وبيّن الرشيد في وثيقة رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها، ان بنك الكويت المركزي اعطى تعليماته بضرورة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية ووضعها ضمن القيادات العليا في البنوك كافة وفق اطار زمني محدد.

وأشار الوزير الرشيد الى ان البنوك المحلية قامت بتعيين 5527 موظفاً من العمالة الوطنية في الفترة من اول يناير 2020 وحتى الآن، مقابل انهاء خدمات 189 موظفاً خلال الفترة ذاتها. وأشار وزير المالية الى ان البنك المركزي اصدر تعليماته للبنوك المحلية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ومنحها الأولوية في شغل المناصب القيادية وتنمية الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي امام الكفاءات الوطنية واعطاءها الأولوية عند شغل تلك المناصب.

وبيّن الوزير ان بنك الكويت المركزي اصدر تعميماً الى جميع البنوك المحلية بتاريخ 29 اغسطس 2013 لقيام مجالس الادارات في البنوك باتخاذ ما يلي:

تضمين اهداف خطط التوظيف لدى البنوك استقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها وتقديم التدريب اللازم لموظفي البنوك المحلية في مختلف الوظائف من اجل تنمية مهاراتهم، الاهتمام باعداد وتجهيز القيادات الكويتية لدى البنوك، اخذاً بالاعتبار اهمية هذا الأمر في ترسيخ دعامات النمو والتطور، اعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية الفنية والادارية للمستوى الأول والمستوى الثاني بالنسبة لأعمال البنوك في الكويت للموظفين المستوفين لمتطلبات تلك الوظائف من الكويتيين العاملين داخل البنك في المقام الأول، وللكويتيين العاملين خارج البنك في المقام الثاني، على ان تتضمن الأهداف الوظيفية الخاصة بمرشحي الوظائف القيادية العليا تدريب وتجهيز الموظفين الكويتيين وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية ووضع برامج متقدمة لتحسين قدرات ومهارات الموظفين الكويتيين. وبيّن الوزير الرشيد انه تم اصدار تعميم الى جميع البنوك المحلية في 13 ابريل 2021، اكد من خلاله على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية لتصل الى 70 % على الأقل في الادارات العليا والوسطى وليس على مستوى البنك ككل.

ووفق الأرقام الصادرة عن نسبة العمالة الوطنية في البنوك، شهدت العمالة الوطنية في القطاع المصرفي ارتفاعاً ملحوظاً، من 9483 موظفاً بنهاية 2019 الى 10786 موظفاً بنهاية سبتمبر 2022، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية من 73 الى 78 % خلال تلك الفترة.

وأوضح الوزير الرشيد الى ان بنك الكويت المركزي يشدد على اهمية تعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية في الجهاز المصرفي باعتباره اكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

