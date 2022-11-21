10 أشخاص ربحوا 159.4 مليار دولار في 2022!

مال وأعمال

نجح 131 مليارديرا من بين 500 حول العالم، في زيادة ثرواتهم خلال العام الحالي على الرغم من الرياح المعاكسة نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية عبر رفع اسعار الفائدة، ما اضر بمعظم الأصول الاستثمارية وسط مخاوف تسارع التضخم ومخاوف الركود العالمي.

ومن بين الـ131 مليارديرا، زادت ثروات 10 منهم بقيمة 159.4 مليار دولار او بنسبة 53%، ليصل مجموع ثرواتهم حاليا الى 458.8 مليار دولار، فيما كان 299.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وتراوحت نسب الزيادة في ثروات العشر الكبار بين 11% و774%.

وتركز الأثرياء العشرة، الذين ارتفعت ثرواتهم خلال العام في قطاعات الطاقة بواقع (4 مليارديرات) مع ارتفاع اسعارها نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي القطاع المالي (مليارديران) مع ارتفاع اسعار الفائدة، بجانب مليارديرين في القطاع الاستهلاكي، وممثل وحيد لقطاع النقل وآخر في قطاع التكنولوجيا.

واستحوذت الولايات المتحدة على النصف بـ5 مليارديرات من بين العشرة الذين تصدروا الارتفاع في ثرواتهم، و3 من فرنسا، بجانب ممثل واحد لكل من الصين والهند.

وحسب الجنس، جاء 9 رجال ضمن القائمة مقابل سيدة واحدة.

1- تصدر الهندي «غوتام اداني»، صاحب شركة اداني اكبر مشغل موانئ في الهند وأكبر منتج للفحم، القائمة بعد زيادة ثروته بقيمة 58.4 مليار دولار او بنسبة 76% لتبلغ 135 مليار دولار يحتل بها المركز الثالث بين اكبر اثرياء العالم.

2- جاء الأميركي جيف ياس، مؤسس مجموعة سسوسكيهانا المالية، التي تركز على المشتقات والأسهم الخاصة بعد نمو ثروته 29.4 مليار دولار او بنسبة 774% لتبلغ 33.2 مليار دولار يحتل بها المركز 32 بين اكبر اثرياء العالم.

3و4 - الشقيقان الفرنسيان الان وجيرارد ويرثيمر، (الشريكان في دار العطور والأزياء الفرنسية شانيل)، زادت ثروة كل منهما بقيمة 10.4 مليارات دولار او بنسبة 32% لتبلغ 43.3 مليار دولار لكل منهما، ليحتلا بها المركز الـ25 والـ26 بين اكبر اثرياء العالم.

5- حل مؤسس تيك توك، الصيني تشانغ يي مين، الذي زادت ثروته بقيمة 10.4 مليار دولار او بنسبة 23% لتبلغ 54.9 مليار دولار يحتل بها المركز الـ20 بين اكبر اثرياء العالم.

6- الفرنسي رودولف سعادة، اللبناني الأصل رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM ثالث اكبر شركة حاويات في العالم، بعد ان زادت ثروته بقيمة 10 مليارات دولار او 167% لتبلغ 16 مليار دولار يحتل بها المركز 94 بين اكبر اثرياء العالم.

7- الأميركي هارولد هام، رئيس كونتيننتال ريسورسز زادت ثروته بقيمة 9 مليارات دولار او بنسبة 66% لتبلغ 22.7 مليار دولار يحتل بها المركز 59 بين اكبر اثرياء العالم.

8- الأميركي كينيث غريفين، الرئيس التنفيذي لسيتديل، وهو صندوق تحوط يدير اصولا بـ51 مليار دولار، بعد ان زادت ثروته بقيمة 7.8 مليارات دولار او بنسبة 36% لتبلغ 29.1 مليار دولار يحتل بها المركز 42 بين اكبر اثرياء العالم.

9- الأميركي جيفري هيلدبراند، وهو مؤسس شركة هيلكورب انرجي اكبر شركة منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، زادت ثروته بقيمة 6.9 مليارات دولار او بنسبة 106% لتبلغ 13.4 مليار دولار يحتل بها المركز 126 بين اكبر اثرياء العالم.

10- الأميركية جوليا كوش، وهي ارملة ديفيد كوش المدير التنفيذي السابق والمالك المشارك لشركة كوش اندستريز، العاملة في مجال تكرير النفط وتجارة السلع وتربية المواشي وغيرها من الأنشطة، التي زادت ثروتها بقيمة 6.8 مليارات دولار او بنسبة 11% لتبلغ 67.9 مليار دولار تحتل بها المركز 15 بين اكبر اثرياء العالم.

