«G7»: إعلان سقف أسعار النفط الروسي الأربعاء المقبل

مال وأعمال

تعتزم دول مجموعة السبع الاعلان عن سعر سيمثل سقف اسعار شراء النفط الروسي، وذلك في 23 من نوفمبر الحالي، في خطوة قد تؤدي الى حالة من عدم الاستقرار في اسعار الذهب الأسود بالأسواق العالمية. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، فقد اشارت الى ان الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها حول فرض سقف اسعار النفط الروسي قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل. وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، فيمكن الاعلان عن سقف السعر المتفق عليه خلال يوم الاجتماع. وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت في وقت سابق انه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.