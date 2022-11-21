الفيدرالي: العملات المشفرة مجرد «هراء»

مال وأعمال

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ان فكرة العملات المشفرة بالكامل تعتبر «هراء»، في تصريحات تأتي عقب انهيار كبير شهدته منصة «اف تي اكس»، والتي كشفت عيوب هذه العملات، حسب تعبيره. وقال كشكاري في تصريحات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقًا على مقال حول كيفية تأثر المستثمرين من انهيار منصة «اف تي اكس»، ان واقعة الشركة ليست حالة احتيال تحدث في «صناعة جادة»، قائلا ان «الفكرة الكاملة وراء العملات المشفرة تعد هراء لا معنى حقيقيا له، فهي ليست مفيدة للمدفوعات، ولا للتحوط من التضخم، ولا تخضع لسلطة ضريبية، بل هي مجرد اداة حمقاء تعتمد على التوقعات».