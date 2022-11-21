الذهب هبط إلى 1751 دولاراً للأونصة

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص ان اسعار الذهب هبطت بنهاية الأسبوع الماضي الى 1751 دولارا للأونصة بعد عمليات جني ارباح واسعة وتوقعات باستمرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» اسعار الفائدة. وأضاف التقرير الصادر عن شركة «دار السبائك» ان تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن استمرار رفع اسعار الفائدة اثرت بشكل سلبي على المعدن الأصفر لتوقف سلسلة الارتفاعات التي حققها منذ بداية الشهر الحالي. وأشار الى ان العقود الآجلة للذهب - تسليم شهر ديسمبر - هبطت بنسبة 0?5 في المئة عند تسويات يوم الجمعة الماضي لتسجل تراجعا اجماليا بنحو 0?9 في المئة عند الاقفال. وعن السوق المحلي افاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17?4 ديناراً اما عيار 22 فبلغ 15?9 ديناراً في حين بلغ سعر الفضة 257 دينارا للكيلوغرام الواحد.