«KIB» أكبر البنوك الكويتية نمواً في الأصول بـ %25.28

مال وأعمال

حقق قطاع المصارف نتائج ايجابية للبنوك الإحدى عشرة المدرجة في البورصة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي فقد بلغت أرباحها 940.86 مليون دينار، مقارنة بـ760.4 مليون دينار بنفس الفترة من 2021، بنمو سنوي 23.73%. وحقق بنك الكويت الوطني أكبر الأرباح بقيمة 374.24 مليون دينار.

وطبقاً للمسح، الذي اعده موقع «مباشر» أن البنوك الإحدى عشرة لم تشهد خسارة بالفترة من مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، ولكن تراجعت أرباح «المتحد – البحرين» بـ21.75%، فيما ارتفعت 10 بنوك على رأسها «وربة» بـ69.99%.

وأظهر المسح أن البنوك الكويتية الإحدى عشرة المدرجة وصلت أصولها في 30 سبتمبر 2022 نحو 113.85 مليار دينار، مقابل 107.98 مليارات دينار بالفترة نفسها من 2021، لتسجل نموا سنويا بـ5.44%.

واقتنص بنك الكويت الوطني الجزء الأكبر من الأصول بقيمة 34.71 مليار دينار، و ارتفعت أصول 10 بنوك كان أكبرها في معدل النمو «KIB» بـ25.28%، بينما انخفضت أصول بنك برقان بنهاية 30 سبتمبر السابق بنحو 12.52% سنوياً.

وانخفضت أرباح البنوك المدرجة ببورصة الكويت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 4.97% سنوياً، إلا أن أرباح التسعة أشهر والأصول قد ارتفعتا، وذلك بحسب إحصائية لـ«مباشر».

وسجلت البنوك المدرجة بالبورصة الإحدى عشرة أرباحاً بثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق بقيمة 270.72 مليون دينار (881.37 مليون دولار)، مقابل 284.88 مليون دينار (927.47 مليون دولار) في الربع الثالث من 2021.

ويُذكر أن البنوك الإحدى عشرة هي: الكويت الوطني، الخليج، التجاري، الأهلي، الأهلي المتحد الكويتي، «KIB»، برقان، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيان، ووربة، والأهلي المتحد - البحرين.

وحسب الإحصائية المستندة إلى البيانات المعلنة من بورصة الكويت حقق «الوطني» أكبر الأرباح الفصلية بقيمة 136.41 مليون دينار، فيما سجل «المتحد _البحرين» أقل الأرباح بـ0.411 مليون دينار، وسجل «التجاري» خسائر منفرداً بـ2.47 مليون دينار.

وبشأن معدلات النمو، فقد سجل «الأهلي» أكبر معدل نمو بالربع الثالث على أساس سنوي بـ51.87%، فيما تراجعت أرباح 3 بنوك على رأسها «المتحد – البحرين» بـ99.10%.

