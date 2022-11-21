«بوبيان» نفَّذ عمليات إخلاء وهمي

مال وأعمال

في إطار استعدادات بنك بوببان التى تتعلق بمنظومة الامن والسلامة نظمت دائرة الامن والسلامة في البنك عمليات إخلاء وهمي في عدد من المباني الرئيسة للوقوف على مدى جاهزية فريق البنك في التعامل مع حالات الطوارىء ان وقعت لا قدر الله وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.

وقال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات يحيى الناصر: إن هذه العمليات جاءت في إطار خطة البنك المتكاملة لتنفيذ عمليات إخلاء وهمية للتعرف على جاهزية موظفي البنك إلى جانب الاستعدادات الخاصة بدائرة الامن والسلامة.

واضاف: «يتبع بنك بوبيان في جميع مبانيه سواء الرئيسة او فروعه المنتشرة بأنحاء الكويت أعلى مستويات الامن والسلامة العالمية» مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وخبراتها للبنك في هذا المجال.

وأوضح الناصر «تضع الإدارة العليا للبنك سلامة موظفينا وعملائنا على رأس اولوياتها ومن هذا المنطلق نسعى دوماً إلى تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ التى يمكن ان تواجهنا لا قدر الله».

واضاف «يمثل الاستثمار في مجال الامن والسلامة اهم المجالات التى نحرص عليها سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية المعنية بذلك او المعدات والاجهزة التى يمتلكها البنك والتى تعتبر الاحدث على مستوى العالم ».

من ناحية اخرى اشاد الناصر باستعدادات موظفي بنك بوبيان في التعامل اثناء هذه العمليات حيث تم إنهاء الإخلاء في وقت قياسي وبأقل من الوقت المقدر للعملية وهو ما يؤكد مدى جاهزيتهم واستعدادهم لحالات الطوارئ لا قدر الله.

