«برقان» شارك في مؤتمر دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي 2022

مال وأعمال

شارك بنك برقان في النسخة الثالثة من المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال (ICITAIEE)، والذي انعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، وذلك تحت رعاية وزارة المالية في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة «ايكوسيستم» للاستشارات الإدارية، وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وNEST. تأتي هذه المشاركة في إطار سعي البنك لتعزيز الجهود الوطنية للرقمنة والتطوير التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بخدمات ومنتجات القطاع المصرفي الكويتي ومنظومته.

وقد شارك بنك برقان في المؤتمر، ممثلاً بـ مناف المنيفي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، إلى جانب مجموعة من الخبراء والباحثين ضمن المجال من أكثر من 30 دولة ومن مختلف القطاعات. حيث جاءت مشاركاتهم في المؤتمر الافتراضي من خلال طرح أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول مستقبل الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطوير العام لمنظومة ريادة الأعمال.

وفي كلمته حول مجال الابتكار واستراتيجياته، دعا مناف المنيفي المشاركين إلى إعادة النظر في مستقبل العمل المصرفي في ضوء احتياجات السوق المتطورة والتوجهات الحديثة والمتغيرات المتسارعة، قائلاً: « لقد أصبحت مواكبة المتغيرات أمراً ضرورياً لكل بنك، ولهذا نحتاج جميعاً إلى دمج عملية الابتكار والتطوير التكنولوجي في جوهر استراتيجياتنا المستدامة. كما أن السبيل الوحيد لمواصلة التقدم لدى البنوك هو السعي بكل مرونة لاستكمال عمليات التحول في طريقة عملها، بالانتقال من النماذج التقليدية للعمل داخل الأفرع إلى أن نكون مزودي خدمات يمكن للعملاء الوصول إليهم في أي وقت ومن أي مكان، دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على كفاءة العمل أو مستوى الأمان».

وتابع المنيفي التأكيد على أهمية عدم الانحراف عن مسار العمليات وسط تعقيدها وإغفال الجانب الذي يهم، وهو تقديم الحلول للجمهور المستهدف وتلبية متطلباتهم. مضيفاً بأن الابتكار في الأعمال لا يقتصر فقط على عملية تقديم الحلول هذه، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان إضافة قيمة حقيقية وتجربة مميزة للعملاء بشكل مستمر في كل خطوة. واقترح أن أفضل مسار للعمل هو أن تتبنى المؤسسات عقلية منصات العمل، والتي يمكن تعريفها بأنها: «نموذج عمل ينشئ نظاماً وبيئةً تعزز القيمة المشتركة والمصالح المتبادلة بدلاً من العلاقات القائمة فقط على تنفيذ المعاملات.»

يواصل بنك برقان تكريس جهوده للتطوير التكنولوجي الشامل ورقمنة العمل في الكويت، مع التركيز بشكل خاص على دفع عجلة التحول للقطاع المصرفي المحلي، كما يحرص على المساهمة الفعالة في التغيير الإيجابي والتطوير للمستقبل، التي تنطلق من احتياجات عملائه وتطلعاتهم، وتعكس فلسفة شعاره «أنت دافعنا» وتجسدها بشكل عملي.

