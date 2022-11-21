«كوب 27» تشهد ولادة صندوق الخسائر والأضرار المناخية

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وافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في مصر، على اتفاق يغطي ترتيبات التمويل «للخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ.

وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.

وصفق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

وحث رئيس المؤتمر سامح شكري الدول على الموافقة على اتفاقيات المناخ النهائية المقدمة في نهاية المؤتمر.

وقال شكري في الجلسة العامة الختامية: «أناشدكم اعتماد مشاريع القرارات التي سأقدمها لكم».

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن «العالم يتابع، وأنا أدعونا جميعا إلى الارتقاء لمستوى التوقعات التي عهد إلينا بها المجتمع الدولي، خاصة المتعلقة بالدول الأكثر تأثرا التي ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ».

قرار نصّ على أن تقدّم «لجنة انتقالية» توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ «كوب 28»، التي ستنعقد في الإمارات في نوفمبر 2023. هذه التوصيات ستتضمّن «تحديد مصادر التمويل وتوسيعها»، في إشارةٍ إلى السؤال الشائك حول أيٍّ من الدول ينبغي أن تسهم في الصندوق الجديد.

يُمثّل الصندوق اتفاقاً تاريخياً تحصل بموجبه الدول الفقيرة على تمويل مقابل الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وينص القرار على إنشاء صندوق جديد في العام المقبل لتغطية تكاليف الكوارث المناخية. وفي المقابل، ضغطت أوروبا من أجل لغة أكثر صرامة بشأن خفض الانبعاثات. وبعد ساعات من الجدل، جرى الاتفاق على تغييرات في هذا الجزء، ما جعل النص النهائي بمتناول اليد.

مواقف مؤيدة ومنتقدة

وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن اعتبرت أن التوصل إلى «إجماع تاريخي» بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان استجابةً «لأصوات الضعفاء والمتضررين في العالم بأسره».

وأضافت: «لقد كافحنا لمدة 30 عاماً.. واليوم في شرم الشيخ، نحقق أول خطوة نحو تحقيق إنجاز حقيقي في هذه الرحلة، فالصندوق يمثل دفعةً أولى للاستثمار في العدالة المناخية».

بدوره، قال كولينز نزوفو، وزير البيئة في زامبيا، إنه ينوب عن القارة الأفريقية عندما يحتفل بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. منوّهاً بأن مصر وعدت أن تشكّل هذه القمة نقلةً من الوعود إلى التنفيذ «ووفت بوعدها».

وزيرة المناخ الألمانية جنيفر مورغان، عبّرت عن استيائها من عدم وجود اتفاق على تخفيضات أكثر صرامة للانبعاثات. لكنها قالت إن «الاتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار خرج إلى النور، رغم ذلك، لأننا نريد الوقوف مع الدول الأكثر عرضةً للمخاطر المناخية». أمّا فرانس تيمرمانس، مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فشدّد على أن اتفاق المناخ الذي تمّت الموافقة عليه «ليس خطوة كافية للأمام»، منتقداً محدودية التزام بعض الدول بجهود الحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث قال: «هذا العقد هو عقد النجاح أو الفشل، لكن ما لدينا هنا ليس كافياً كخطوة للأمام للشعوب أو للكوكب».

