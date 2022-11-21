مصر تحصل على تمويل بـ10 مليارات دولار

مال وأعمال

حصلت مصر التي استضافت قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، على تمويل قدره عشرة مليارات دولار تقريباً، بطرق تأمل أن تقدم نموذجاً للدول النامية الأخرى للحصول على التمويل المتعلق بالمناخ، حسب ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.

يُعتبر التمويل من أكثر القضايا الخلافية في مفاوضات المناخ، إذ تطالب الدول الفقيرة الدول الغنية بدفع حصة أكبر من كلفة التعامل مع كوكب أكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة.

أكدت الوزيرة المشاط، أن مصر، التي ستظل تترأس محادثات الأمم المتحدة للمناخ حتى انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر في الإمارات العام المقبل، حريصة على مشاركة ما اكتسبته من خبرات. وقالت: «سنكون مستعدين لتبادل الخبرات ومناقشة ما يمكننا القيام به لتكرار ذلك في بلدان أخرى»، في إشارة إلى التمويل المتعلق بالمناخ.

ويشمل التمويل منحاً وتمويلات ميسرة ومبادلة ديون بقيمة 100 مليون يورو (103.82 ملايين دولار) من ألمانيا، كما يغطي مشروعات.

وأضافت المشاط: إنه بالنسبة إلى الدول التي لا تنتج الفحم بشكل رئيسي، فإنه يوفر وسيلة للحصول على تمويل أكبر.

في مقابلة على هامش قمة المناخ «كوب 27»، قالت الوزيرة: «في حالة مصر ودول أفريقية أخرى، نريد أن نظهر الصلة بين التخفيف والتكيف.. نريد أن نظهر كيف يمكن لأي بلد أن يتحرك ويستفيد من التعهدات بالشروع في مشروعات قابلة للتنفيذ».

