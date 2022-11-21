سوناك: بريطانيا لن تتسرع في اتفاقات تجارية بعد «بريكست»

مال وأعمال

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لن «تضحي بالجودة من أجل السرعة» في اتفاقات التجارة الحرة، متطلعا إلى إبرام اتفاقين مع الهند والولايات المتحدة. وأبلغ سوناك أعضاء البرلمان أنه لن يوافق على أي اتفاق إلا إذا شعر بأنه جدير بالاهتمام، بعد أن بحث هذه المسألة مع قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بالي. وأشار إلى أنه ناقش أيضا انضمام بريطانيا إلى «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» مع رؤساء وزراء اليابان وكندا وأستراليا. وأكد سوناك «عندما يتعلق الأمر باتفاقات التجارة، مع أي طرف كان، فإن ما لن أفعله هو التضحية بالجودة من أجل السرعة». ومع ذلك لفت سوناك إلى أن «هناك حماسة كبيرة» بين قادة «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ» حول احتمال انضمام بريطانيا، و»سنواصل إنهاء تلك المفاوضات في أسرع وقت ممكن».