«الوطني» و«الهلال الأحمر» يوزعان «كسوة الشتاء»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع حقيبة شتوية على 3000 عامل نظافة وذلك ضمن حملة كسوة العمال الشتوية التي يدعمها البنك في إطار الشراكة والتعاون المتواصل مع الجمعية لدعم المجتمع.

وتستهدف الحملة دعم العمال ذوي الدخل المحدود ومنحهم ما يحتاجونه من مساعدات تقيهم برد الشتاء القارص والتكيّف مع فصل الشتاء. وتهدف الحملة أن تدعم الفئات المحتاجة في المجتمع كنوع من التعاطف والتضامن الاجتماعي ولاسيما عمال النظافة الذين يتعرضون للبرد وبالتالي المرض وذلك لحمايتهم وتسهيل عملهم والاحساس بظروفهم والوقوف إلى جوارهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، أثنى مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر على الشراكة المستمرة التي تجمع بنك الكويت الوطني بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبالدور الذي تقوم به الجمعية والمساعدات والمبادرات التي تقودها على المستوى الانساني والخيري.

وأوضح الباقر بأن حملة «كسوة الشتاء» لدعم العمال محدودي الدخل تهدف إلى توظيف امكانياتها دعماً لهم وتمكينهم اجتماعيا والوقوف إلى جانبهم ومساعداتهم.

ولفت الباقر إلى أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على دعم المبادرات الانسانية ويعتز بأن يكون شريكاً دائما لجمعية الهلال الأحمر. كما أن هذه المبادرة هي جزء لا يتجزأ من شراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر واستمرار لمبادراتنا المجتمعية والخيرية المشتركة التي تصب بنفس الإطار وتهدف إلى دعم المحتاجين داخل دولة الكويت على مدار العام.

بدورها، قالت شيماء الشطي – مدير إدارة تنمية الموارد بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ان مشروع كسوة العمال 2022 يأتي في إطار سعي الجمعية الدائم بأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من الفئات المحتاجة. حيث اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود، معربة عن بالغ شكرها لبنك الكويت الوطني وتبرعه لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع في دولة الكويت.

وأعربت عن تقديرها لتبرع بنك الكويت الوطني، والتعاون المثمر مع الجمعية، ودعمه المتواصل لجهودها في كل مجالات الرعاية الاجتماعية الصحية والتعليمية والمجتمعية.

