«المعامل» أسهمت في مشروع «الحقيبة الشتوية»

مال وأعمال

تأكيداً لدورها المجتمعي ومسؤوليتها النابعة من حسها الإنساني جاءت مبادرة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» للمشاركة بالتبرع لحملة كسوة العمال 2022 «الحقيبة الشتوية» السنوية لصالح العمال من ذوي الدخل المحدود والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية في مقرها يوم السبت بمشاركة العديد من الجهات الحريصة على دعم الجمعية.

وأكدت «المعامل» أن مشاركتها بهذه الحملة تأتي في سياق الحرص على تطبيق التوجه الإنساني للشركة على أرض الواقع من خلال تخفيف برودة الشتاء عن العاملين من ذوي الدخل المحدود والذين يتواجدون في ظروف جوية مختلفة وأماكن متباينة، حيث ان هذه المبادرة تشعرهم بالدفء من جهة وتغرس قيم التكافل المجتمعي وبأن هناك من يشعر بظروفهم ويعينهم على تحدي الظروف المناخية الصعبة ليقوموا بأعمالهم بكل أريحية. وأشادت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» بالجهات المشاركة والتي تؤكد مدى الحرص على أعمال الخير ومساعدة هذه الفئة من العمال والوقوف بجوارهم لاسيما أن هناك مئات وآلاف العاملين الذين يعملون في ظل ظروف جوية قاسية صيفاً وشتاء، ولابد من مساعدتهم على أداء واجباتهم من دون أن يتعرضوا للأذى كعمال النظافة والحراسة وأيضا العاملين في المشاريع ومواقع العمل المختلفة في الكويت.

