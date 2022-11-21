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مال وأعمال

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العتيبي ناطقاً لـ «البترول الوطنية»


أعلنت شركة البترول الوطنية عن تسمية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي ناطقاً رسمياً جديداً للشركة، وذلك اعتباراً من أمس الأحد. والعتيبي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1992، والماجستير في ذات التخصص عام 1997 من جامعة الكويت، وهو يتمتع بتجربة مهنية ثرية، وخبرات متراكمة، اكتسبها خلال سنوات عمله الطويلة في القطاع النفطي، داخل وخارج الكويت. ويشغل العتيبي منصبه الحالي في «البترول الوطنية» منذ عام 2018، وسبق له أن تولى منصب نائب الرئيس لمنطقة آسيا في شركة البترول الكويتية العالمية.


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