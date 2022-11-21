«الكويتية» أطلقت أولى رحلاتها لنقل المشجعين إلى قطر

مال وأعمال

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها لنقل الجماهير من الكويت إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في دولة قطر الشقيقة، حيث سيقوم الطائر الازرق بتشغيل رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بنفس اليوم إلى أرض الوطن ليحظى المشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة من نوعها.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن بدء تشغيل رحلاتها المخصصة لنقل المشجعين إلى الدوحة ومطار حمد الدولي لتتيح الفرصة لهم للذهاب والعودة بنفس اليوم لحضور مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر أو من خلال الرحلات المجدولة بين الكويت وقطر لمن يفضل الاقامة لأكثر من يوم حسب الاجراءات المطلوبة من قبل السلطات القطرية، كما يسعدنا مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في هذا الحدث العالمي والذي يعد فرصة ممتازة لإبراز خدماتنا المتميزة لعملائنا الكرام».

وأضاف البستان قائلاً: « إن اجراء عملية الحجز بسيطة جداً، فقد سهلت الخطوط الجوية الكويتية ذلك لعملائها الكرام، ما على المشجع إلا الاتصال على مركز الاتصال 171 لطلب حجز تذكرة السفر أو من خلال زيارة مكتب العطلات في برج راكان الواقع في مدينة الكويت أو من خلال زيارة موقع أو تطبيق الشركة الالكتروني والدخول على رابط التسجيل في تطبيق (هيا) وملء البيانات الخاصة به ليتيح له حضور المباريات، مع ضرورة أن يكون المشجع لديه تذكرة المباراة».

ونوه البستان إلى أن سياسة وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم واضحة بخصوص وضع أمتعة في الوزن على الرحلات المخصصة لحضور المباريات للركاب المسافرين فشددت على ضرورة اقتصار حمل حقائب اليد فقط للمسافرين في نفس اليوم، مبيناً أن الشركة تسمح للركاب المسافرين على الدرجة السياحية بحمل حقيبة يد لا تتعدى 7 كيلو غرامات، وركاب درجة رجال الاعمال حمل حقيبة يد لا تتعدى 10 كيلو غرامات، وركاب الدرجتين الاولى والرويال حمل حقيبة يد لا تتعدى 15 كليو غراما، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الركاب الذين يرغبون في حمل عدد من الحقائب ومن كانت لديهم اقامة أكثر من يوم، فيستطيعون ذلك من خلال الحجز عبر الرحلات اليومية المجدولة الاعتيادية بين الكويت والدوحة.

وأعرب البستان عن أمله بأن تلعب الخطوط الجوية الكويتية دوراً بارزاً كناقل متميز في ربط الكويت بالعالم الامر الذي سيوفر الراحة والرفاهية للمشجعين في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عند اختيارهم الطائر الأزرق ناقلاً لرحلاتهم لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة.

