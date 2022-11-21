عبدالعزيز بن سلمان.. الخبرة والتطوير

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية.. مثال يحتذى، أثبت من خلال مناصبه قدرته على العطاء في سبيل التقدم، والتطوير والتحديث حيث يعد أحد الأشخاص المؤثرين في قطاع الطاقة عالميا وخليجيا.

وقد حصل الأمير عبدالعزيز على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985.

وبدأ الأمير عبد العزيز حياته العملية كمحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعدها كان مديراً بالإنابة للمعهد البحثي بالجامعة، والذي يتعامل مع دراسات الطاقة، ثم عمل كمدير لقسم الأبحاث الصناعية والاقتصادية في الجامعة نفسها.

ويعد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز واحدا من الخبراء في الطاقة والنفط ليس فقط علي مستوي الخليج بل علي مستوى العالم، فقد عمل لثلاثة عقود في القطاع النفطي، حيث شغل عدة مناصب حيث كان وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987).

عام 1987، أصبح مستشاراً في وزارة البترول والثروات المعدنية (السعودية)» وزارة البترول، ثم تمت ترقية الأمير عبد العزيز كنائب للوزير في يونيو 1995 كما عُين كمساعد الوزير لشؤون البترول، كيان تأسس في يونيو 1996 بالإضافة إلى ذلك، كان رئيساً للجنة ترشيد الطاقة

استمر في منصبه كنائب لوزير البترول حتى 2005 ثم عُين مساعداً لوزير البترول، استمر في منصبه كمساعد لوزير البترول حتى 22 أبريل 2017 عندما اختير وزيراً للدولة لشؤون الطاقة.

و شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضواً في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأعد الأمير تصوراً لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز، ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه.

وكان للأمير دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما رأس الأمير اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما رأس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.

وترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية ، كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك.

ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وقد رأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.

وتولى رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000 وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي.

وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي، ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي افتُتح عام 2005. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011. وأشرف الأمير على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وشغل سموه -خلال فترة عمله في وزارة الطاقة- عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة. ورأس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.

ورأس الأمير اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني. وكان للأمير سلمان دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة «أوپك» أوپك في مؤتمرها الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل، وللأمير عبد العزيز دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. والأمير رأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي، وكان عضوا في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، كما أنه عضو نادي أكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة. الأمير عبد العزيز هو أحد أعضاء مجلس الإدارة في المنظمات التالية معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، نادي أكسفورد لسياسة الطاقة ومعهد النفط، وهو رئيس فخري للرابطة الاقتصادية السعودية،. وهو أيضاً المشرف العام على رابطة الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي

مناصب الأمير عبدالعزيز بن سلمان

تقلد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حياته عدداً من المناصب السياسية المهمة، وهذه المناصب هي كما يلي:

? عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية.

عضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

? عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

? ترأس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة.

? كما تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.

? رئيس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.

? ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي المعقود في السعودية عام 2000 م.

? تولى رئاسة اللجنة الإشرافية العليا من أجل ميثاق منتدى الطاقة الدولي الذي اُفتتح عام 2005 م.

? ترأس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.

? ترأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي.

? عضواً في مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

ويرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية هي عمل جماعي مشترك، وأن عصر عمل الوزارات في المملكة بشكل منفرد قد انتهى ، مؤكدا اننا أضعنا 40 سنة كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتاً آخر بهذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة. وأكد أن نجاح الصناعة يعتمد على وجود طاقة موثوقة وتنافسية، وموارد المملكة متعددة من بينها الطاقة الشمسية، لن ينافسنا أحد في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية تحديدا.

