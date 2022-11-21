جابر العلي.. نجمٌ في سماء الإعلام

ديوان Diwan

إن وزارة الإعلام وزارة حساسة تتعامل مع الفن والخبر والمسرح والسينما والراديو والتلفزيون والصحف بأنواعها، وتوجيه الناس فيما يفيدهم وينفعهم، وكان الأب المؤسس الأول لوزارة الاعلام التي كانت تُعرف بوزارة الإرشاد والأنباء سمو الشيخ الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، فهو السراج المنير الذي أضاء طريق العمل بهذه الوزارة لمن يأتي بعده.

في هذه العجالة نلقي الضوء على مسيرة شيخ كريم، كبير جليل تقلد منصب الاعلام بعد الأب المؤسس، إنه الشيخ جابر العلي السالم المبارك الصباح الذي ولد في فريج الشيوخ عام 1927، وهذا الفريج يقع وسط مدينة الكويت وسُمي بهذا الاسم لأن غالبية سكانيه من الشيوخ ولكن هذا لم يمنع أبدا أن كان يُشاركهم عدد كبير من مختلف العائلات حتى من العائلات متوسطة المستوى المالي والاجتماعي، ويقع هذا الفريج في نفس الموقع الحالي لمسجد الدولة ومبنى سوق الأوراق المالية، وفي الأيام الأولى لحياة الشيخ جابر العلي الصباح فَقَدَ حنان الأمومة بابتعاد وانفصال الأم عن الأب، وبعد سنة واحدة أي في 1928 فقد الشيخ جابر العلي والده الشيخ علي السالم بشهادته في موقعة الرقعي دفاعاً عن وطنه الكويت، وفي عام 1931 تعرضت الكويت إلى وباء الجدري الذي لم يكن يميّز بين صغير أو كبير، فقير أو غني، فقضى على عدد كبير من أهل البلاد منهم والدة الشيخ جابر... فأصبح وهو في سن مبكرة يتيم الأم والأب، فأخذه الشيخ عبدالله السالم الصباح وهو عَمّ الشيخ جابر، أخذه إلى منزله وأحضر له مربية تعتني به، وتربى الشيخ جابر مع أولاد عمه الشيخ سعد العبدالله والشيخ خالد العبدالله السالم الصباح في عائلة واحدة في كنف وتحت رعاية أبوية حانية من الشيخ عبدالله السالم.

وفي عام 1933 عندما كان الشيخ جابر في حوالي السادسة من عمره، أدخله الشيخ عبدالله السالم مع الشيوخ سعد وخالد العبدالله السالم والشيخ سالم العلي شقيق الشيخ جابر مدرسة الشيخ عبدالعزيز حماده لتعليم القرآن الكريم وربما شيئاً من الحساب واللغة العربية، ولما بلغ الشيخ جابر العلي حوالي الرابعة أو الخامسة والعشرين من عمره تقلد عام 1952 أول منصب حكومي في حياته وهو رئاسة «مصلحة الكهرباء» وفي عام 1959 تم تنظيم الادارات الحكومية وعُيِّن على كل دائرة وإدارة شيخ من أفراد الأسرة، كان من نصيب الشيخ جابر «دائرة الكهرباء والماء»، (كانت الدائرة بمثابة وزارة، ورئيس الدائرة بمثابة وزير في مفهومنا اليوم لإدارات ووزارات الدولة) قامت الحكومة وباشراف الشيخ جابر بتوفير «تربينات» كبيرة وقوية لتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لانارة البيوت والشوارع وادارات الحكومة، وحدث نفس التطور بالنسبة لزيادة كمية الماء الحلو الصالح للشرب، وكانت الزيادة بالكهرباء والماء تزيد أكثر وأكثر مع تزايد السكان في البلاد سواء من الأهالي أنفسهم أو من الوافدين، تم ذلك في بداية أيام التطور والنمو والحداثة في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح. بعد استقلال الكويت تم اول تشكيل وزاري في تاريخ الكويت في 1962، وكان من نصيب الشيخ جابر العلي وزارة الكهرباء والماء، وتكرر نفس الحدث في التشكيل الثاني أيضا وزيراً لنفس الوزارة، أما في عام 1964 فقد عين الشيخ جابر وزيراً لوزارة الإرشاد والأنباء، قضى الشيخ جابر حوالي 16 عاماً من حياته وزيراً، منها سنتان فقط للكهرباء والماء والسنوات الأخرى وزيراً للاعلام، ثم في التشكيل الوزاري في عام 1969 تقلد منصب وزارة الاعلام بالاضافة الى منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع بالنيابة، وخرج من الوزارة في التشكيل في عام 1971، وعاد وزيراً للاعلام في الأعوام 1975، 1976، 1978 وفي هذه السنة الأخيرة كان آخر مشوار له في العمل الحكومي.

ومنذ اليوم الأول لدخوله وزارة الاعلام وحتى اليوم الأخير كان الشيخ جابر مثار اعجاب جميع الناس للنقلة والتنوع والتطور الذي أصاب جميع أقسام الوزارة، حتى أن المواطنين يتساءلون حتى اليوم... لماذا لم يقم الوزراء الآخرون في وزاراتهم بما قام به الشيخ جابر في وزارته؟ ليتخيّل المواطن منا.. أنه لو كان حدث ما نقول لأصبحت الكويت غير الكويت التي نعرفها اليوم، ولم تسبقنا دولة من دول العالم العربي وبالذات دول الخليج العربي، إن ما قام به الشيخ جابر من أعمال نحن نجني ثمارها اليوم، فتلفزيون الكويت انطلق بكل قوة مقدماً العديد من البرامج والمقابلات تناسب جميع الأعمار والأذواق، سواءً بالبرنامج العام أو البرنامج الثاني الناطق بالانجليزية.

وازدهر المسرح الكويتي وبدأ ينطلق خارج الحدود مقدماً مسرحيات باللغة العربية السهلة المبسطة في عواصم عربية عريقة كالقاهرة ودمشق، ويحوز على جوائز عديدة، وتسجيل التراث الغنائي والفنون البحرية أو فنون أهل البادية.

وأصبحت مجلة «العربي» سفيرة الكويت إلى العالم تحظى برعاية وزارة الإعلام، وكذلك الاهتمام بالصدور المنتظم للدوريات الشهرية والتي لم تتوقف، إلا خلال الغزو العراقي الآثم للبلاد، وعلى صعيد متصل أصبحت الكويت محطة وقاعدة لانطلاق الفنانين العرب نحو آفاق الشهرة في العالم العربي، ناهيك عن الزيارات للعديد من الفنانين العرب من الأقطار كافة لإقامة حفلات بحضور الجمهور بسينما الأندلس وتسجيل أغانيهم بإذاعة وتلفزيون الكويت.

ومن محاسن الصدف أن الصداقة التي ربطت بين الشيخ جابر العلي والكاتب المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان، كان لها تأثير إيجابي بالغ الأهمية في حفظ جزء مهم من تاريخ الكويت، فقد أصدر الشيخ جابر مراً إلى الأستاذ سيف الشملان بإعداد وإجراء مقابلات مع الرعيل الأول من أبناء الكويت، ممن عملوا في مهن وحرف مهمة في أيام من قبل ظهور النفط كالقلاليف والغاصة والنواخذة والطواويش والتُّجار والبنائين والحدادة وحراس بوابات سور الكويت الثالث أو حراس الأسواق.. وهذه المقابلات هي أرشيف حي لتاريخ الكويت، وفي مرحلة لاحقة سار مقدم البرامج المذيع رضا الفيلي على نهج المؤرخ سيف الشملان، وقام بإجراء المزيد من المقابلات مع المزيد من المواطنين.

وفي فترة عمل الشيخ جابر العلي بوزارة الإعلام نالت الكويت المزيد من الشهرة في العالم العربي والعالم الخارجي، حيث كان كثير من المجلات العربية الشهيرة كالمصور، وآخر ساعة تخصص صفحات لبيان ما وصلت إليه الكويت من تطور وحداثة في كل المجالات وكذلك فعلت المجلات اللبنانية، كان الشيخ جابر رجلاً ذا ثقافة عالية ومطلعاً على علوم وفنون الشعوب الأخرى، ورجلاً يقدّر الفن والفنانين، ومَن عمل مع الشيخ جابر وعرفه عن قرب يقول إن الشيخ جابر فنان شامل يتقلد منصب وزير، ومن مآثر الشيخ جابر انه استدعى بعض المطربين الكويتيين الذين كانوا قابعين في بيوتهم دون عمل أو إبداع لأي سبب من الأسباب، وأن كثيراً من الناس كان يظن أنهم ربما انتقلوا إلى العالم الآخر، وأظهرهم على شاشة التلفزيون كأنهم عادوا إلى الحياة والشباب من جديد.

واهتم الشيخ بتأسيس «وكالة الأنباء الكويتية» «كونا».

ومن المعلومات التي لا يعرفها كثير من الناس عن الشيخ جابر اهتمامه بتراث في مهنة الغوص على اللؤلؤ، ففي عام 1961 عندما شغل منصب رئيس دائرة الكهرباء والماء، أراد توثيق مهنة الغوص على اللؤلؤ في فيلم سينمائي، يشمل نشاط الغاصة في الغوص والبحث عن اللؤلؤ في قاع البحر، وفي المساء كيف كان الغاصة يقضون الوقت في الغناء والطرب على صوت النهام وهو يشدو بالأغاني البحرية، ولذلك وضع سفينة خاصة به من نوع «جالبوت» تحت تصرف هؤلاء العاملين في هذا الفيلم، ووضع سفينة تعمل بماكينة لخدمة المصورين والفنيين، وكان الفريق تحت إشراف سيف الشملان.

وأعاد الشيخ جابر العلي رحلة أخرى على نفس الطريقة ولنفس الهدف عام 1965، ولكن هذه لمرة بأعداد أكبر من الغاصة والنهامين والفنانين والمصورين، وتم ذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة حمد الرجيب وبإشراف صالح البشر الرومي، وكان الشيخ جابر العلي السالم الصباح دائماً نجماً ساطعاً في سماء الإعلام ورجلاً حبيباً في قلوب الناس وظل كذلك حتى بعد رحيله من هذه الدنيا الفانية في يوم الخميس 17 مارس 1994 رحمك الله يا «أبو علي».

