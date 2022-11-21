إصابات النجوم تضع صُناع الأعمال الفنية في حرج

ديوان Diwan

تعرض بعض الفنانين لإصابات مؤخرا، أثناء تصوير مشاهدهم في بعض الأعمال التي يتم تصويرها للعرض في الفترة المقبلة، وفي الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وهو الأمر الذي جعل صناع تلك الأعمال في حيرة شديدة، فإما استكمال أعمالهم والانتظار حتى رجوعهم للتصوير أو الاستغناء عن بعض المشاهد.

نجلاء بدر

أول الفنانين الذين تعرضوا للإصابة الفنانة نجلاء بدر، حيث تعرضت لالتواء في قدمها اليسري، جعلتها تذهب للمستشفي وتوضع في «الجبس» بعد أن تأذت بشكل كبير، ونصح الأطباء نجلاء بالرقود في المنزل لحين الشفاء.

وكانت نجلاء تصور أحد المشاهد في مسلسل «رمضان كريم 2» قبل أن تقع من على السلم، وتستكمل مشاهدها، إلا أن الألم زاد عليها لتذهب بعدها للمستشفى، ليقوم الأطباء بعمل «جبيرة» لها.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

أحمد وفيق

فيما تعرض الفنان أحمد وفيق لإصابة في انفه أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد «سر السلطان» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

حيث تعرض لضربة في انفه مما عرضه لنزيف شديد وشبه كسر في الأنف، ليقوم فريق العمل بنقله الى أحد المستشفيات القريبة للاطمئنان عليه وعلي صحته، لينصحه الطبيب بالراحة لمدة 10 أيام من أجل التئام الجرح سريعا، خاصة بعد التورم الكبير في انفه.

مسلسل «سر السلطان» مأخوذ عن رواية «سره الباتع» للكاتب يوسف إدريس، ويلعب بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي وأحمد السعدنى، أحمد وفيق، ناهد رشدي، منة فضالى، وخالد أنور، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين.

هند صبري

فيما تعرضت الفنانة هند صبري في قدمها الأسبوع الماضي، وهو السر في غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وقعت على قدمها بشدة أثناء تصوير مشهد في مسلسل»مهب الريح» وتوقف تصوير العمل بسبب الحادث، علي أن يعود التصوير بعد شفاءها التي تقوم بدور البطولة. يذكر أن آخر أعمال هند السينمائية فيلم «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وسيد رجب وأخرين، ومن إخراج مروان حامد.

ليلى طاهر

الفنانة ليلى طاهر هي الأخرى أجرت مؤخرا عملية جراحية في قدمها بتركيب مفصل بعدما سقطت عليها في كواليس أحد الأعمال، وهو الأمر الذي جعل أسرة العمل تقوم بالاستغناء عن مشاهدها وترشيح الفنانة سوسن بدر لعمل الدور. وكان من المقرر أن تعود طاهر للدراما مرة أخري من خلال أحد الاعمال التي تعرض خارج السباق الرمضاني، والمقرر عرضها علي أحد المنصات الالكترونية.

