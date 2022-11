أديل تبدأ سلسلة حفلاتها في لاس فيغاس

ديوان Diwan

بدأت أديل أخيراً سلسلة حفلاتها في لاس فيجاس بعد تأجيلها فجأة في شهر يناير الماضي. ظهرت الفائزة بجائزة جرامي 34 عاماً على خشبة المسرح في الكولوسيوم بقصر سيزار أمام حشد من أكثر من 4000 شخص، بما في ذلك ابنها أنجيلو، 10 أعوام، وصديقها ريتش بول.

«شكراً جزيلاً على عودتكم إلي»، قالت للجمهور، وفقاً لصحيفة الغارديان. «يبدو الأمر تماماً كما تخيلته».

غنت أديل العديد من أغانيها بما في ذلك «Easy on Me» و«Skyfall» و«Rolling in the Deep» و«Rumor Has It». حتى أنها حصلت على القليل من الرومانسية خلال المجموعة، حيث احتضنت بول أثناء غناء، «عندما كنا صغاراً».بعد خمس سنوات من آخر حفل موسيقي لها، شعرت الفنانة المولودة في بريطانيا بالعاطفة وانفجرت بالدموع عدة مرات خلال العرض، معربة عن امتنانها لمعجبيها. في وقت سابق من هذا العام، انسحبت أديل من سلسلة حفلاتها المقررة في فيغاس قبل يوم واحد فقط من أول حفلة، وألقت باللوم على تأخير التسليم ووباء COVID-19.

بعد أشهر، وأثناء ظهورها في برنامج إذاعي بريطاني، أوضحت أنها شعرت بأنها مضطرة للإلغاء لأن العرض لم يكن على قدر التوقع.

وقالت: «لقد شعرت بالتأكيد بخيبة أمل الجميع ودُمرت وكنت خائفة من خذلانهم، كنت اعتقدت أنه يمكنني انهاء التحضيرات كما يجب لكن الأمر لم يحدث فكان الإلغاء الحل، وأنا متمسكة بهذا القرار»، مضيفة أنها رفضت التزحزح..

وتابعت قائلة: «لا يمكنك أن تشتريني، لا يمكنك أن تشتريني مقابل لا شيء». «لن أقوم بعرض فقط لأنني مضطرة لذلك أو لأن الناس سيشعرون بالخذلان أو لأننا سنخسر الكثير من المال. فـ «العرض ليس جيداً بما يكفي».