محمد ضياء طرح أغنية «في عنيكي» على «يوتيوب»

ديوان Diwan

طرح المطرب والموسيقار محمد ضياء أحدث أعماله الغنائية بطريقة الفيديو كليب بعنوان «في عنيكي» عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، ويذاع الكليب على قناة مزيكا الفضائية أكثر من 18 مرة على مدار اليوم.

الأغنية كلمات سامح فرج، ألحان وتوزيع محمد ضياء، وقام بأداء الراب الأجنبي علي كيالي، توزيع وتريات: يحيى الموجي، وعلى الجيتار: أصلان، والكليب تصوير فيليب موريس، مونتاج وإخراج احمد علي. وتقول كلماتها: في عنيكي شوفت حاجة غريبة.. في جمال مع طيبة.. أنتي غير الناس.. معقولة دا أنتي مش معقولة.. إحساسك هو ده الإحساس.. بريئة بس برضه جريئة.. فيكي نظرة رقيقة.. فيها سحر جميل. وكشف المطرب محمد ضياء، أن الكليب تم تصوير أجزاء منه في العاصمة الفرنسية باريس، وتم استكماله بفوتو مونتاج لتوصيل رسالة الأغنية للمشاهد.

وأضاف أنه غائب عن الغناء منذ سنوات، لكنه قرر أن يخرج من اعتكافه الغنائي ويعود من جديد بأغنية «في عنيكي» وهي تجربة جديدة عليه حيث عمل بها على الدمج بين موسيقى الراب الغربي والرومانسية العربية.

