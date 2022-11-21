الأنصاري: المجلس الوطني للثقافة مستمر في دعم المترجمين

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استعرض ثلاثة مترجمين كويتيين حركة الترجمة في الكويت ضمن محاضرة خصصها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن الترجمة ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45. وتناول المترجمون يوسف البدر ودلال النصرالله وبثينة الإبراهيم خلال المحاضرة التي أدارها الدكتور عامر الصالح ملامح الترجمة في الكويت وبدايات الترجمة من لغات متعددة أبرزها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية وعددوا أسماء لها الفضل في هذا المجال. وتحدث أستاذ اللغويات الدكتور يوسف البدر بداية عن عنوان المحاضرة (حركة الترجمة في الكويت) باعتباره عنوانا كبيرا جدا وتاريخيا وأن هناك جهودا لتقصي حركة الترجمة في الكويت لكن من الصعوبة بمكان تتبع حركة الترجمة الشفهية لعدم وجود تكنولوجيا في السابق.

وأوضح البدر أن بداية الاحتكاك اللغوي بين الكويت واللغات الاوروبية كانت مع اليونانية وهي أول لغة أوروبية لامست أرض الكويت والدليل على ذلك الآثار التي وجدت في جزيرة فيلكا. وذكر أن ثاني لغة كانت البرتغالية ودخلت الكويت في القرن الـ 16 ومازال أثرها موجودا في المصطلحات الملاحية والبحرية الكويتية حتى هذه اللحظة ثم توالت اللغات الاخرى منها التركية والفارسية والاوردو والإنجليزية.

وبين أن المناهج الدراسية في الكويت تركز على لغتين هما العربية والإنجليزية لعدة أسباب متناولا بداية انتشارهما في الكويت كما عاد البدر في الزمن إلى عام 1922 وتحديدا أحد الاطباء الاجانب ضمن البعثة الإرسالية التبشيرية في المستشفى الاميركاني في الكويت الذي عرض مسرحية (الاميرة النائمة) باللغة الإنجليزية في منزله مدة خمس سنوات وهي مسرحية أشهرتها (والت ديزني) لاحقا عام 1959 علما أن عمر القصة يقارب 400 سنة.

كما أشار إلى أول مسرحية فرنسية مثلت في الكويت بعنوان (في سبيل التاج) وتم عرضها في المدرسة الاحمدية عام 1943 وتعود لرواية كتبت عام 1895 وترجمها نثرا الاديب مصطفى لطفي المنفلوطي وحولها إلى قصة. وغاص البدر في الوثائق القديمة التي تعود للأسر الكويتية مبينا أن هناك كويتيا من مواليد 1920 هو عيسى السالم وفي ثلاثينيات القرن الماضي عشق السالم اللغات والعلوم الجيولوجية ويعد أول جيولوجي كويتي درس على أيدي العاملين الاجانب في شركة نفط الكويت.

وقال إن السالم تعلم الإنجليزية وأصبح مترجما فوريا لموظفي الشركة ليكون أول مترجم فوري كويتي بحسب الوثائق وقام بكتابة أول قاموس إنجليزي في 390 صفحة تقريبا ليشكل بداية ملامح الترجمة في الكويت.

كذلك أشار البدر إلى مجلة (البعثة) التي كانت تصدر في البيت الكويتي في مصر وأغلب كتابها من الطلبة الكويتيين الدارسين هناك مبينا أن عدد ديسمبر لعام 1947 ضم أول ترجمة لرواية إنجليزية من الكويتي يعقوب الحمد وهي أول محاولة للترجمة من الناحية الادبية. وقال إن مجلة (كاظمة) شهدت ثاني ترجمة لقصة إنجليزية من المترجم والاديب فاضل خلف والذي درس اللغتين العربية والإنجليزية وعمل في مجال الترجمة. وعن ترجمة اللغة الفرنسية أفاد بأن هناك شخصية كويتية لم تذكر في الكتب الا قليلا وهو محمود توفيق الجراح الذي يعد أول كويتي ترجم من الفرنسية إلى العربية حيث ترجم ثلاثة اعمال لكاتب فرنسي مشهور وأصدرها في كتاب سنة 1954.

وأشار البدر إلى ترجمات «أدب الرحلات» أي ترجمات الرحالة الاجانب الذين استوطنوا الكويت ومنهم رحالة أميركي من أصل ألماني اسمه (لوخر) وزار الكويت عام 1868 وكتب كتاب (مع النجمة والهلال) عام 1890 وصدرت اول طبعه له في فيلادليفا بأميركا.

وقال إن الاديب الكويتي عبدالله الصانع أخذ الجزء الخاص بالكويت من كتاب (لوخر) وترجمه وطبع النسخة سنة 1959 ليكون صاحب أول ترجمة تاريخية وتم بعد ذلك ترجمة كتاب (لوخر) كاملا عام 2011 من هيئة أبوظبي للنشر مشيرا أيضا إلى كاتب أجنبي من عائلة ديكسون والذي ألف كتابا عام 1956 وترجمه جاسم مبارك الجاسم في جزأين عام 1964.

كما عرض البدر لجهود الاديب عبدالله الحاتم صاحب كتاب (من هنا بدأت الكويت) الذي ترجم كتاب أول طبيبة اشتغلت في الكويت وعنوان كتابها الصادر في عام 1958 (أيامي العربية ولياليها) لكنه اصدر الترجمة بعنوان (كنت اول طبيبة في الكويت).

من جانبها قالت المترجمة في اللغتين الإيطالية والإنجليزية دلال النصرالله والحاصلة على المركز الاول في جائزة التميز والإبداع الشبابي في الكويت عام 2019 إن أول كتاب ترجم من اللغة الإيطالية كان في عام 1977.

وتناولت النصرالله جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الترجمة من لغات متعددة ومنها الإيطالية مشددة على ضرورة تفعيل وتعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين الكويت وإيطاليا وتأهيل مترجمين في هذا المجال.

بدورها أشادت المترجمة بثينة الإبراهيم بجهود المجلس الوطني للثقافة على إتاحة الفرصة للحديث عن مجال كانوا هم أحد رواده وكان القراء في الوطن العربي ولا يزالون ينتظرون اصداراته في سلسلتي (عالم المعرفة) و(إبداعات عالمية).

وقالت الإبراهيم «إذا ما اعتبرنا الترجمة شكلا من اشكال الصداقة والتعبير عن الالفة والمودة فأعتقد أن المجلس الوطني بادأنا بهذه الالفة». وأضافت أن «من أوائل قراءاتي كانت سلسلة (المسرح العالمي) قبل أن تتحول إلى (إبداعات عالمية) مبينة أن تغيير الاسم اختيار جيد لأننا خرجنا من إطار المسرح إلى الاجناس الادبية الاخرى.

وذكرت أن الترجمة لها أسبابها كما للكتابة أسبابها والترجمة تعطي حافزا لنقل شيء يجهله القارئ إلى شيء يفهمه وهي سبيل لمعرفة الآخر بالتالي معرفة أنفسنا مضيفة «الترجمة ترجعنا إلى وحدتنا الاولى قبل أن تختلف لغاتنا».

بدوره رحب الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور عيسى الانصاري في مداخلته بضيوف المحاضرة قائلا «أبادلكم مشاعركم النبيلة تجاه المجلس الوطني للثقافة وهذا أقل ما يقدم تجاه المتابعين في الشأن الثقافي ومحبي الثقافة بجميع تجلياتها».

وأشار الانصاري إلى أن المجلس الوطني للثقافة مستمر في دعم المترجم «ونعلم صعوبة هذا الدرب وكيف يعد الإنسان نفسه ليقرأ كثيرا قبل أن يترجم».

