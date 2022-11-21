«سدرة العشاق».. حيث البداية والنهاية.. للروائي أحمد عبدالحميد الرفاعي

ديوان Diwan

وقع الروائي والإعلامي أحمد عبدالحميد الرفاعي روايته الجديدة «سدرة العشاق» في جناح قرطاس للنشر والتوزيع وذلك ضمن معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 45.

وقد عرف الكاتب عن «سدرة العشاق» في مقدمة روايته حيث قال: هنا في «سدرة العشاق» تتجلى حقيقة الحب التي لاريب فيها، لتطل لكم «جميلة» كرواية وشاهدة، تحكي معاناتها وتروي ألمها واضعة بين أيدينا تفاصيل متلجلجة في نفسها، طالما أسبلت دموعها وقرحت مآقيها وكان الرفيق المصاحب لذكريات «جميلة» تلك السدرة التي في كل مرة تكون مرحلة مفصلية تبدأ منها وتنتهي إليها.

كما أشار الرفاعي في المقدمة أيضاً إلى احداث الرواية وبين أنها تدور في منزل (أم خليل) مع عائلتها الصغيرة المكونة من الأب والابنة (جميلة) و (خليل) و (حامد)، لكل شخص في هذه العائلة حكاية مختلفة حيث يبحث كل منهم عن سعادتها التي يتمناها ولكن لا يراها.

«سدرة العشاق» هي الرواية الخامسة التي يقدمها الرفاعي للمكتبة الأدبية فقد سبق له وأن قدم «تعبت اشتاق»، «عيونك آخر آمالي»، كشفوا سر الهوى»، «وطن عمري»، وفي كل رواية من رواياته يتذوق القارئ نمطاً جديداً من الأدب، ومفردة لغوية تعكس عمق ثقافة الكاتب الأدبية وفهمه للحياة ومعانيها.

