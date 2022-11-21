«الخليجي»: الغرب أدرك متأخراً تحذيراتنا من تهديدات إيران

عربيات ودوليات

المنامة – الوكالات: صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف بأن دعم إيران لدول أخرى بالمسيرات جعل الغرب يفهم أخيرا ما حذرنا منه.

وأوضح الحجرف خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش منتدى المنامة أن الغرب فهم متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تسير على المسار الصحيح منذ ما يقرب من 30 عاماً، ولكن لا تعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرا إلى حرص دول التعاون على تعزيز التعاون لخدمة مصالحنا المشتركة، لافتا إلى وجود تأخير داخل آلية الاتحاد الأوروبي.

ووجه حديثه للأوروبيين قائلا: نحن جاهزون عندما تكونون أنتم جاهزين.

وخلال جلسة مبادرات الشرق الأوسط لحل النزاعات في حوار المنامة استعرض الحجرف تجربة مجلس التعاون الخليجي كإحدى المبادرات الفعالة للاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المجلس الذي نشأ قبل 42 عاما أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات والتهديدات، كما لعبت دول المجلس دورا مهما في الحفاظ على إمدادات الطاقة غير المنقطعة من خلال استقرار سوق الطاقة، كما أسهمت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في استقرار أسواق رأس المال العالمية وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مجلس التعاون أوفى بالتزاماته داخل المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الفقر، ومساعدة البلدان المحتاجة، وأن يصبح صوتاً للتكامل، لذلك تحتل دول مجلس التعاون الخليجي مكانة جيدة جداً في التنمية العالمية وإمكانية لتكون مثالاً يحتذى به، مضيفا أن مجلس التعاون كمبادرة خلق شريكا موثوقا به أصبح صوت الحكمة من خلال التركيز على الجهد الجماعي للحفاظ على الاستقرار والأمن لدوله الأعضاء والمنطقة وخارجها.

وشدد على أن أمن منطقة الخليج هو أمر مهم للغاية للأمن العالمي، لافتا إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيظل ملتزماً بالعمل مع العالم للحفاظ على المنطقة والأمن العالمي وتعزيزهما، موضحا أن الأمن الإقليمي يتطلب إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي طويل الأمد على أساس مبادرة السلام العربية لعام 2002، أما بشأن الاتفاق النووي الإيراني فإن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب بأن أي هيكل أمني إقليمي جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الجميع لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأكد الحجرف أنه من المهم للغاية أن يتوقف السلوك الإيراني عن زعزعة استقرار المنطقة عن طريق برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم إيران للحوثيين والميليشيات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن دول الخليج تريد أن تكون إيران شريكا مسؤولا لهذه المنطقة، منوها إلى أن مجلس التعاون مع إقامة أي حوار لتحقيق الاستقرار.

