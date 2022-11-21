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عربيات ودوليات

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سالم الجابر والحجرف بحثا سبل دعم مكتسبات «الخليجي»


المنامة - بنا: بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر، مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها و تعزيزها، وذلك على هامش مشاركتهما في النسخة الثامنة عشرة لحوار المنامة 2022.
وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول مجلس التعاون في التقدم والرخاء والازدهار.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


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