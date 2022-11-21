العراق يتطلع إلى تفعيل «الدبلوماسية الاقتصادية» مع مجلس التعاون

عربيات ودوليات

المنامة – الوكالات: قال وزير الخارجية العراقي د. فؤاد حسين إن العراق لعب دورا في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، والحكومة العراقية ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية لمواجهة هذه التنظيمات وبالتحديد منع تدفق المقاتلين الأجانب، مع حث كل الدول على تنفيذ التزاماتها بمكافحة تمويل الإرهاب وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، ويتطلع العراق إلى ابرام اتفاقات تكون مع دول مجلس التعاون في مجال الأمن والدبلوماسية الاقتصادية.

وأشار د. فؤاد حسين في كلمته أمام منتدى «حوار المنامة» إلى أنه لا يخفى على الجميع التداعيات التي تواجه المنطقة بسبب التغير المناخي، وانطلاقا من حرص العراق على بيئة آمنة ومستدامة فإننا نؤيد كل المبادرات والإجراءات الدولية لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيدا بقمة المناخ في مصر.

وشدد على أن التعاون الإقليمي يجب أن يكون غاية استراتيجية أساسية بين دول المنطقة، وسعى العراق لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

ورفض حسين وصف الحكومة العراقية الجديدة بأنها تابعة لإيران، مؤكدا أنها حكومة ائتلافية تعبر عن الشعب العراقي، لافتا إلى أن بلاده تتبع سياسة التوازن وهي معادلة مرتبطة بجميع دول الجوار.

وقال: ليس من العدل اعتبار الحكومة الائتلافية ذات انتماء إلى دولة أخرى.

وبشأن محاولات العراق للوساطة بين السعودية وإيران أشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بلاده تشجع الحوار، وتسعى للجمع بين إيران والسعودية في حوار مشترك، كما أنها تشجع الحوار بين طهران وواشنطن، لأن ذلك في مصلحتنا ومصلحة العالم، حيث إن أي نزاع بينهما ينعكس مباشرة على الداخل العراقي، ومن هذا المنطلق فمن مصلحة العراق أن يساعد الطرفين على الاستمرار في مفاوضات فيينا، ونحن قلقون من توتر الأوضاع فيما بينهما.

