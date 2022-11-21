واشنطن: نبني نظاماً دفاعياً «متكاملاً» في الشرق الأوسط

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المنامة - أ ف ب: أعلن مسؤول أميركي، أمس، ان الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية «متكاملة» للدفاع الجوي والبحري في الشرق الاوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتّهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج.

وصرح منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في مؤتمر «حوار المنامة» السنوي في البحرين أن بلاده تركّز على ردع «التهديدات الوشيكة» في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة.

وقال ماكغورك: «تعمل الولايات المتحدة الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة»، مضيفا «يتم الآن تنفيذ شيء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة».

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر السبت أنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية. وجاء ذلك بعدما حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة إيران مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان هذا الأسبوع أصاب ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. والهجوم هو الأحدث في سلسلة اضطرابات في مياه الخليج التي تعد طريقاً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال ماكغورك: إنّ القوات الأميركية «كشفت وردعت تهديدات وشيكة» من جانب إيران، مؤكدا تقارير سابقة عن أن الجمهورية الإسلامية كانت تخطط لشن هجوم على خصمها الإقليمي السعودية.

وأضاف أن «إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية. ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل».

«الردع المتكامل»

من جهتها، كشفت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، هالة غريط، عن تفاصيل مشاركة بلادها في «حوار المنامة»، الذي انطلق الجمعة في البحرين بنسخته الثامنة عشرة، بمشاركة أكثر من 20 دولة.

ويناقش «حوار المنامة» الذي تستمر فعالياته حتى الأحد، أبرز الملفات السياسية والأمنية التي تشكل تحديا لأمن منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة للنزاعات والصراعات العالمية على أمن المنطقة.

وفي حديث خاص لقناة «سكاي نيوز»، قالت غريط: إن واشنطن «دائما ما تتطلع للمشاركة بحوار المنامة لأنه يعطينا فرصة للحديث مع شركائنا عن مخاوفنا المشتركة، بالإضافة إلى الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون القائم والقوي».

وأوضحت أن هذا العام تحديدا كان للولايات المتحدة وفد رفيع المستوى من مختلف الوزارات والوكالات الأميركية مثل وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وقائد القيادة المركزية الجنرال كوريلا.

وأضافت: «حمل المشاركون في الحوار رسالة واضحة مفادها حتمية الشراكة، إذ أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بشركائها، ليس فقط بعلاقاتنا الثنائية طويلة الأمد ولكن أيضا على الصعيد متعدد الأطراف من خلال مفهوم ما نسميه (الردع المتكامل)».

وفسّرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مفهوم «الردع المتكامل»، بأنه يعني:

- القيام باستثمارات متزامنة في القدرات والمفاهيم العسكرية المتطورة في جميع المجالات، ليس فقط في البر والجو والبحر ولكن في الفضاء الإلكتروني والخارجي أيضا.

- العمل على تعزيز قابلية التشغيل البيني والاتصالات الآمنة عبر قطاعات الدفاع.

- الحفاظ على جدول قوي من التدريبات وتحديد مجالات تحسين إمكاناتنا للعمل الجماعي.

وأوضحت «على المستوى الاستراتيجي، يتمثل أحد أهم عناصر الردع المتكامل في الاستفادة من شبكتنا التي لا تضاهى من الشركاء لبناء تحالفات كبيرة وفعالة لتعزيز الأهداف الأمنية المشتركة».

وعن سياستها في الشرق الأوسط، أوضحت غريط، أن الولايات المتحدة تبني هيكلا إقليميا مع شركائها من أجل تعزيز التعاون وردع الخصوم ووضع الشروط لمستقبل أكثر استقرارا وتكاملا.

وتابعت قائلة: «في حوار المنامة، نؤكد مجددا على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في منطقة الشرق الأوسط، ونؤكد على التزامنا الدائم بأمن ودفاع شركاء واشنطن عن أراضيهم».

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية تقوم بالعديد من الإجراءات لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط «بداية من الشراكات الأمنية والدفاعية لدينا، وصولا إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتدريبات العسكرية المشتركة».

وشددت على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، ولن تتسامح مع الجهود التي تبذلها أي دولة للسيطرة على أخرى أو المنطقة من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغلات أو التهديدات.

ووفق المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل جنبا إلى جنب على تقليل التوترات وتخفيف التصعيد وإنهاء النزاعات حيثما كان ذلك ممكنا من خلال الدبلوماسية.

