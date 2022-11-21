أميركا.. الجمهوريون: لن نرشح مجانين للرئاسة !

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واشنطن – الوكالات: لاقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة من القادة المحافظين في تجمع حاشد للحزب الجمهوري في لاس فيغاس أمس، بسبب النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات النصفية الأخيرة.

وشكّك ترامب مجددا في فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقال الملياردير الجمهوري الذي تحدث عبر اتصال بالفيديو في تجمّع حاشد للحزب الجمهوري في لاس فيغاس: «الانتخابات كانت مزوّرة»، لكن الجمهور الذي رحب بترامب بحرارة لم يرد على قوله هذا.

وفي أول خطاب له منذ إعلانه الثلاثاء دخوله السباق إلى البيت الأبيض لعام 2024، أشاد ترامب بفترة ولايته وكذلك بالمانحين، ورفض تحمّل مسؤولية نتائج الانتخابات التي تكبدها الجمهوريون في اقتراع منتصف الولاية في 8 نوفمبر، حتى إنه اعتبر أن الحزب الجمهوري بات «أكبر وأقوى بكثير مما كان عليه قبل وصولي».

وأُضيف ترامب في اللحظة الأخيرة إلى لائحة المتحدثين في الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري.

ومن دون أن يُسمّي ترامب، قال حاكم ولاية نيو هامبشاير، كريس سونونو: «لديّ سياسة عظيمة للحزب الجمهوري. دعونا نتوقف عن دعم مرشحين غير مؤهلين ومجانين في انتخاباتنا التمهيدية».

من جهته، كان حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي أكثر صراحة في خطابه وأصرّ على تحميل ترامب مسؤولية نتائج انتخابات منتصف الولاية.

ومخاطبا الحشد قبل ساعات قليلة من كلمة الرئيس السابق، قال كريستي إن «دونالد ترامب اختار المرشحين بمعيار واحد، معيار واحد فقط. لم يكن الأمر متعلقا بأهليتهم، أو خبرتهم، أو حكمتهم أو بجاذبيتهم بل بما إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات 2020 الرئاسية قد سرقت. فإذا كنتم تؤمنون بهذا، أؤيدكم، وإلا فأنا أرفضكم».

وأضاف «حسنا، دعوني أخبركم بأن ذلك ليس ما يمثله هذا الحزب. هذا ليس ما يجب أن يمثله في المستقبل. علينا أن نوقف هذا الآن. نحن نخسر لأن دونالد ترامب وضع نفسه فوق كل شيء آخر».

من جهته، انتقد حاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان مجددا ترامب في خطابه وقال: «حتى أكثر مؤيدي ترامب حماسة يقولون إنهم اكتفوا».

