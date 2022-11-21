إسرائيل قتلت 49 طفلاً فلسطينياً في 2022.. الموت خوفاً أو بالرصاص سيان

عربيات ودوليات

عندما كان والده يمازحه أنه سيصبح لاعبا عندما يكبر، كان الطفل ريان يرد مؤكدا أنه سيكون «ممرضا»، ولكنه لن يترك لعب الكرة التي أحبها. كان هذا مشهدا من أحلام الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام) التي تبددت قبل أن يكبر، عندما توقف قلبه من الخوف بعد ملاحقة جنود الاحتلال له يوم 29 سبتمبر الماضي.

وبعد شهرين، لا يزال الوالد لا يصدق تلك اللحظة التي رأى فيها ابنه ملقى على الأرض شهيدا، فقد أخبره جيرانه أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا قرية خربة الدير قرب بيت لحم يلاحقون ابنه ريان، وأن الطفل الذي احتمى منهم راكضا إلى منزل قريب، توقف قلبه حيث وصل إليه جنود الاحتلال وهو ملقى على الأرض وقد فارق الحياة.

و ريان هو الطفل الثالث في عائلته، التي اعتادت على اقتحامات جنود الاحتلال وتفتيش منزلهم، وهو ما أدخل الوالد في حيرة كبيرة وأسئلة حول ما الذي عاشه طفله في آخر دقائق له جعلته يموت رعبا.

وقال الوالد لقناة «الجزيرة» القطرية «قبل أيام من استشهاده اقتحم الجنود منزل أحد أقاربنا القريب عند الساعة الثالثة فجرا، واستيقظ ريان ولم أشعر أنه خائف، على العكس بقي يتابع حركة الجنود من النافذة».

تساؤلات عائلة ريان حول ما جرى معه عندما كان الجندي المدجج بالسلاح يلاحقه لا تغادر رأس الوالد، الذي ينتظر تقريرا طبيا نهائيا لملاحقة جيش الاحتلال قضائيا ومحاولة كشف الحقيقة.

وإن كان الطفل ريان استشهد من «الخوف»، فقد استشهد آخرون جراء إطلاق الرصاص المباشر عليهم بحجج إسرائيلية مختلفة، بعضهم احتجزت جثثهم، وعشرات غيرهم اعتقلوا ومئات خضعوا للحبس المنزلي بمدينة القدس المحتلة.

وفي يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، ترسم هذه المعطيات صورة قاتمة عن واقع الأطفال في فلسطين.

وبحسب إحصائية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن 49 طفلا استشهدوا منذ بداية العام الحالي 2022، منهم 32 طفلا في الضفة الغربية و17 في قطاع غزة، ليصل العدد الكلي للأطفال الشهداء منذ سبتمبر 2000 وحتى الآن إلى 2240 طفلا.

ويحتجز الاحتلال جثامين 12 طفلا منهم، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، أقدمهم الشهيد محمد الطرايرة الذي استشهد في العام 2016.

أصغر الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم هو يوسف صبح (15 عاما) من بلدة برقين قرب جنين شمال الضفة الغربية، والذي استشهد يوم 26 سبتمبر 2021 خلال اقتحام الاحتلال قريته.

وقالت والدته رجاء حثناوي لقناة «الجزيرة»: «استشهد يوسف وقام جنود الاحتلال باحتجاز جثمانه مباشرة، كل ما وصلنا هو الاتصال الذي تلقيناه من الارتباط العسكري الفلسطيني يبلغنا باستشهاده، ومنذ ذلك الحين لا نعلم شيئا عن مصيره».

