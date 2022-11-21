«المخلب- السيف».. تركيا تغير على أكراد سورية والعراق

عربيات ودوليات

أنقرة -الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، شنّ قواتها عملية «المخلب-السيف» الجوية في شمال العراق وسورية، معتبرة أن هذه المناطق «يستخدمها إرهابيون كقواعد».

وقالت، في بيان، إن العملية أطلقت «وفقاً لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسورية، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه». وقال وزير الدفاع خلوصي أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف «نباشر عملية المخلب-السيف اعتباراً من الآن». وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين. في الأثناء، قُتل 12 شخصاً على الأقل جراء أكثر من 20 غارة شنها سلاح الجو التركي، مساء السبت 19 نوفمبر، على مواقع عدة في شمال سورية وشمالها الشرقي. وكتبت وزارة الدفاع التركية على حسابها في «تويتر» عبارة «دقت ساعة الحساب»، وتضمنت التغريدة صورة لمقاتلة أثناء إقلاعها لتنفيذ غارة ليلية. أضافت الوزارة «سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة»، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول في 13 نوفمبر الجاري وأوقعت ستة قتلى واتهمت أنقرة «حزب العمال الكردستاني» بالوقوف خلف تفجيرها. وفي تغريدة أخرى نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه موقعان متجاوران يتم استهدافهما بصاروخين، من دون تحديد مكانهما. وأرفقت الفيديو بعبارة «جحور الإرهاب تمحوها من الوجود ضربات دقيقة الإصابة». ولم تنشر الوزارة أي تفاصيل عن الغارة التي بدا أنها نفذت ليلاً، لكنها أكدت في وقت لاحق انها دمرت 89 هدفاً بشمال العراق وشمال سورية. وفي أول تعليق من دمشق على الغارات التركية، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري جراء الضربات التركية التي استهدفت فجراً مناطق حدودية في شمال وشمال شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري سوري «مصرع عدد من العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم»، من دون تحديد عدد القتلى. وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من نفي «قوات سورية الديموقراطية»، الكردية وتدعمها واشنطن، أي علاقة لها بالتفجير الذي وقع في إسطنبول وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

