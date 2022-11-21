بلدية الجهراء خالفت عقارين و«نبِّهت» ثلاثة

وطن النهار

قال مدير إدارة السلامة في فرع بلدية المحافظة م.حمود المطيري ان الإدارة نفذت جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية. وأشار إلى أن الجولة أسفرت عن تحرير مخالفتين لأنظمة السلامة فضلا عن توجيه 3 تنبيهات لعقارين لعدم وجود حاوية لوضع أنقاض البناء إلى جانب عدم وجود رخصة سلامة في الموقع ووجود مخلفات بناء. ودعا أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين لضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.

