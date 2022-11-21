سمو الأمير يرعى غداً حفل «جائزة سالم العلي للمعلوماتية»

وطن النهار

يرعى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد الحفل السنوي الذي تقيمه جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غدا الثلاثاء بقصر بيان لتكريم الحائز على وسام المعلوماتية والفائزين بجائزة المعلوماتية في الدورة الحادية والعشرين (2021) بحضور كوكبة من الشيوخ والضيوف.

وسيشهد هذا الحفل كلمة للشيخة عايدة سالم العلي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وكلمة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الحائزة على وسام المعلوماتية الذي يعد أعلى جائزة تقديرية تمنحها الجائزة سنوياً، وكذلك كلمة للمهندس بسام جايد الشمري عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا.

وعبر رئيس مجلس أمناء الجائزة بهذه المناسبة عن اعتزازها وفخرها برعاية حضرة صاحب السمو لأنشطة الجائزة وفعالياتها مثمنة استضافة قصر بيان لهذا الحفل الذي يبرهن على بالغ اهتمام القيادة الحكيمة بالنشاطات المدنية والإنجازات المجتمعية عامة وبخاصة في مسار التحولات الرقمية والاستخدامات التقنية. وزادت أن رعاية حضرة صاحب السمو للجائزة تعد دافعا للإبداع والابتكار والاجتهاد لتحقيق الطموحات العالية المتطلعة إلى بناء مجتمع رقمي ذكي يتخذ من اقتصاد المعرفة طريقا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والرفاه الإنساني، مبينة أن المشروع الذي بادرت به الجائزة مع مطلع القرن الواحد والعشرين وكانت متفردة بطرحه تابعت العمل لإنجازه عبر نشاطاتها المتعددة التي امتدت على مساحات واسعة من الوطن العربي والعالم؛ وقد جاءت الثورة الصناعية الرابعة لتؤكد صدق هذا المشروع وأهميته في تطوير المجتمعات وارتقائها؛ فقد شهد العالم في السنوات الأخيرة سيطرة تكنولوجيا المعلومات ودخول الرقمية كل مناحي الحياة.

شكر وتقدير

وفي ما يتعلق ببرنامج الحفل السنوي لتكريم الفائزين لفتت إلى أن الجائزة ستتشرف بتقديم درع تذكارية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر شكرا لسموه وتقديرا لتكرمه برعايته السامية للجائزة وحفلها السنوي، كما سيشهد الحفل تكريم الحائز على وسام المعلوماتية وزارة الحج والعمرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية التي حظيت بالوسام في الدورة الواحدة والعشرين (2021) تقديرا لإنجازاتها التقنية المتميزة لخدمة زوار الحرمين الشريفين من مليار ونصف مليار مسلم في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه سيكرم في الحفل أيضا أربعة فائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الواحدة والعشرين منهم جهة حكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي هيئة الصحة بدبي لتميزها في الحلول الذكية الصحية، وثلاثة أفراد من كل من سلطنة عمان ودولة الكويت، فمن سلطنة عمان فاز المهندس ماجد بن فايل العامري لتميزه في التقنيات المالية، ومن دولة الكويت: فاز كل من الدكتور عبد الله محمد عبدالكريم المطوع لتميزه الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي، والمهندس محمد قتيبة الدوب لتميزه في الأمن السيبراني، متوجهه بهذه المناسبة بالشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد ولسمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله- ولسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني لما قدموه من توجيهات حكيمة ودعم غير محدود وتشجيع لاتقف في وجهه سدود، ورفعت لمقاماتهم السامية صادق الدعاء بموفور الصحة والعافية، وللكويت الغالية العزة والسلام والأمن والأمان.

