400 مواطن شاركوا في «ماراثون طب العائلة»

وطن النهار

أطلقت رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية ماراثون (طب العائلة 2022) في حديقة الشهيد بمشاركة أكثر من 400 مشارك ومشاركة وذلك بالتعاون مع برنامج طب العائلة التدريبي ودعم من الجمعية الطبية الكويتية.

وقال رئيس الرابطة الدكتور محمد العازمي لـ(كونا) إن المارثون شمل العديد من المشاركات من جميع الطواقم الطبية في دولة الكويت وطلبة مركز العلوم الطبية وعائلاتهم.

وبين أن الحدث شمل سباقا للجري بمسافة 5 كيلو مترات تلاه مسابقات رياضية مختلفة تشجيعا ودعما للصحة البدنية والنفسية للعاملين والطلبة في المجال الطبي فضلا عن خلق أجواء تنافسية وترفيهية خارج إطار المستشفيات والمراكز الصحية والجامعة.

وأكد أهمية هذا الماراثون الذي يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للرابطة ودعمها لمثل هذه الأنشطة وإيمانها بضرورة تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لدورها الكبير في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ قيم التواصل.

